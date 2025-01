Les changements fibrokystiques du sein (anciennement appelés maladie fibrokystique du sein) comprennent des douleurs mammaires, des kystes et des nodules qui ne sont pas liés à un cancer.

(Voir aussi Présentation des maladies du sein et Nodules mammaires.)

La majorité des femmes présentent un certain degré de formations nodulaires, généralement au niveau du quadrant supéro-externe des seins, au voisinage des aisselles. De nombreuses femmes présentent ce type de nodules, de douleurs mammaires, de kystes mammaires ou une combinaison de ces symptômes ; on parle alors de changements fibrokystiques.

Normalement, les concentrations en hormones féminines œstrogènes et progestérone varient au cours du cycle menstruel. Les glandes et les canaux lactifères se développent et le lait s’accumule dans le sein pendant la phase de sécrétions hormonales, puis ils retrouvent graduellement leur taille normale lorsque les concentrations hormonales diminuent. Ces fluctuations expliquent en partie les raisons pour lesquelles le mamelon est turgescent et plus sensible à un certain moment de chaque cycle menstruel. La maladie fibrokystique du sein pourrait être la conséquence de stimulations hormonales répétées.

Les facteurs suivants augmentent le risque de changements fibrokystiques, éventuellement, car ils impliquent une plus longue exposition aux œstrogènes :

Premières règles précoces

Première grossesse à 30 ans ou plus

Nulliparité

D’autres maladies du sein, telles que des infections mammaires, peuvent provoquer ces changements fibrokystiques.

Les nodules peuvent grossir, ce qui entraîne une sensation de pesanteur, une gêne, une hypersensibilité au toucher ou une sensation de brûlure. Ces symptômes tendent à disparaître après la ménopause.

Les changements fibrokystiques n’ont aucune incidence sur le risque de cancer du sein.

Diagnostic des changements fibrokystiques du sein Examens d’imagerie

Parfois, biopsie La mammographie est recommandée pour le dépistage chez les femmes de plus de 40 ans. Les changements mammaires fibrokystiques comprennent les nodules mammaires et les kystes. Si un nodule mammaire ou une autre modification suspecte du tissu mammaire est détecté(e) à l’examen des seins ou à l’imagerie réalisée pour le dépistage du cancer du sein, des examens supplémentaires sont nécessaires pour exclure un cancer. Si la mammographie n’a pas encore été effectuée, on commence par une échographie pour essayer de différencier les nodules solides des kystes, qui sont rarement cancéreux. Si le nodule est solide, on procède généralement à une mammographie, puis à une biopsie. Dans une biopsie, un échantillon de tissu dans une zone qui semble anormale ou différente des autres zones est prélevé et examiné au microscope afin d’exclure tout cancer. Parfois l’échantillon peut être prélevé avec une aiguille, mais parfois il est nécessaire d’avoir recours à la chirurgie. Les changements fibrokystiques peuvent donner un aspect dense aux seins à la mammographie et peuvent donc rendre le cancer du sein plus difficile à détecter.