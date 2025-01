Écoulement du mamelon

Le médecin commence par lui poser des questions concernant ses symptômes et ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen des seins. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen des seins les aiguillent souvent sur la cause des pertes et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des écoulements mamelonnaires).

Pour faciliter l’identification de la cause, le médecin pose des questions concernant l’écoulement et les autres symptômes pouvant orienter la recherche de cause. À savoir :

Si l’écoulement provient d’un ou des deux seins

La couleur de la sécrétion

Sa durée

S’il est spontané ou se produit uniquement lorsque le mamelon est stimulé

Si un nodule ou une douleur mammaire sont présents

La femme est également interrogée sur ses maladies et sur les traitements reçus qui peuvent augmenter les taux de prolactine.

Le médecin examine le sein, à la recherche d’anomalies, dont des nodules. Si l’écoulement ne se produit pas spontanément, la zone entourant les mamelons est stimulée par des pressions délicates.

Le médecin examine également les ganglions lymphatiques au niveau des aisselles et au-dessus des clavicules à la recherche de ganglions lymphatiques hypertrophiés.