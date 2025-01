Tests de grossesse et terme

Le terme (ou date de l’accouchement) est généralement estimé à 40 semaines à partir du premier jour des dernières règles. La grossesse débute lorsqu’un ovule est fécondé par un spermatozoïde (conception), mais cette date est plus difficile à déterminer que le premier jour des règles, c’est pourquoi la date des règles est utilisée plutôt que la date réelle de la conception.

Généralement, les ovaires libèrent un ovule (ovulation) 2 semaines environ après le début du flux menstruel. La fécondation, si elle se produit, survient généralement peu après l’ovulation. Par conséquent, pour calculer l’âge de l’embryon, il est nécessaire de soustraire environ 2 semaines au nombre de semaines de grossesse. En d’autres termes, une femme enceinte de 4 semaines porte un embryon de 2 semaines. Si les règles sont irrégulières, la différence réelle peut être supérieure ou inférieure à 2 semaines.

La grossesse dure en moyenne 266 jours (38 semaines) à partir de la date de fécondation (la conception) ou 280 jours (40 semaines), à partir de la date des dernières règles, pour une femme qui a des cycles réguliers de 28 jours.

Pour estimer la date prévue, une fois la grossesse confirmée, le médecin demande à la patiente la date des dernières règles. Le médecin calcule la date approximative de l’accouchement à l’aide d’un calculateur numérique de terme ou d’une roue de grossesse manuelle. Une autre méthode consiste à retrancher 3 mois calendaires à partir du premier jour des dernières règles et à ajouter 1 an et 7 jours. Par exemple, si le premier jour des dernières règles remonte au 1er janvier, si l’on revient trois mois en arrière jusqu’au 1er octobre, l’ajout d’un an et de sept jours donne une date d’accouchement calculée au 8 octobre de l’année suivante.

Souvent, une échographie est réalisée pour confirmer l’âge gestationnel. Si l’âge gestationnel déterminé par l’échographie, en particulier une échographie réalisée au début de la grossesse, est différent du terme estimé en fonction des dernières règles, le médecin peut ajuster la date prévue de l’accouchement.

L’avancement de la grossesse (âge gestationnel) est noté en semaines, avec un total d’environ 40 semaines pour une grossesse typique. Parfois, le médecin note les semaines et les jours quand l’âge gestationnel doit être précis (par exemple, 30 semaines et 2 jours).

La grossesse se divise en 3 trimestres, en partant de la date des dernières règles :

Premier trimestre : jusqu’à 13 semaines et 6 jours de grossesse

Deuxième trimestre : 14 à 27 semaines et 6 jours

Troisième trimestre : de 28 semaines de grossesse à l’accouchement

Un accouchement jusqu’à 3 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard que la date prévue de l’accouchement est considéré comme normal. Un accouchement avant 37 semaines de grossesse est considéré comme prématuré ; un accouchement après 42 semaines est considéré comme post-terme.