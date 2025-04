Grossesse tardive et prolongée Par Baylor College of Medicine Jessian L. Muñoz , MD, PhD, MPH , Vérifié/Révisé sept. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La grossesse tardive est définie comme une grossesse entre 41 semaines et 41 semaines et 6 jours. Une grossesse prolongée est une grossesse qui dure 42 semaines ou plus. En cas de post-maturité, le placenta ne peut plus maintenir un terrain propice au fœtus, du fait de la trop longue durée de la grossesse.

En moyenne, la grossesse dure 280 jours (40 semaines), à compter du premier jour des dernières règles. La plupart des grossesses qui dépassent de peu la 41e ou la 42e semaine n’entraînent aucun problème. Cependant, au-delà de cette période, des problèmes peuvent survenir, car le placenta ne peut souvent plus continuer à fournir les substances nutritives appropriées au fœtus. Cet état est appelé postmaturité. La grossesse prolongée augmente les risques pour la femme enceinte et le fœtus, tels que : Travail difficile en raison d’une dystocie de l’épaule (l’épaule du fœtus se coince contre l’os pubien de la mère et l’enfant est bloqué dans le canal vaginal)

Recours à une césarienne ou à un accouchement vaginal opératoire (à l’aide de forceps ou d’une ventouse)

Croissance anormale du fœtus (par exemple, un fœtus anormalement grand ou anormalement petit)

Quantité insuffisante de liquide amniotique autour du fœtus (oligohydramnios)

Problème de débit sanguin du fœtus, privant ainsi le fœtus ou le nouveau-né d’oxygène

Expulsion de méconium (premières selles du fœtus) avant l’accouchement

Mort in utero ou décès du nouveau-né

Déchirures entre l’entrée du vagin et l’anus (périnée)

Saignement excessif après l’accouchement (hémorragie du post-partum) Le méconium peut parfois être inhalé avant ou pendant l’accouchement, causant ainsi des difficultés respiratoires chez l’enfant peu après la naissance. Ce trouble est appelé syndrome d’inhalation méconiale. Un fœtus postmature peut présenter une sécheresse et une desquamation de la peau, des ongles surdéveloppés, une grande quantité de cheveux, une accentuation des plis sur la paume des mains et la plante des pieds, une masse grasse faible, et une coloration verte ou jaune de la peau à cause du méconium. Le saviez-vous ? Pour diagnostiquer une grossesse prolongée, les médecins doivent déterminer avec précision le terme. Si la femme a des cycles menstruels réguliers, les médecins peuvent calculer le terme de la grossesse en fonction de la date des dernières règles. Cependant, la façon la plus précise de dater la grossesse est l’échographie, en particulier si elle est réalisée au cours des 12 premières semaines de grossesse. À partir de la 41e semaine, le médecin effectue habituellement des examens pour évaluer les mouvements fœtaux, la fréquence cardiaque et la quantité de liquide amniotique (liquide qui entoure le fœtus), qui diminue de façon importante en cas de grossesse prolongée. Le médecin utilise l’échographie et éventuellement le monitorage électronique fœtal pour surveiller l’état du fœtus. Le travail est déclenché (induit) si le fœtus présente des problèmes ou si la quantité de liquide amniotique a trop diminué. Même en l’absence de problèmes manifestes, les médecins envisagent de déclencher l’accouchement après 41 semaines de grossesse. Généralement, après 42 semaines, l’accouchement est induit. Un accouchement par césarienne s’avère parfois nécessaire.