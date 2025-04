Grossesse multiple

La présence de plusieurs fœtus majore le risque de complications chez la mère.

Un utérus qui contient plus d’un fœtus se distend, ce qui a souvent pour conséquence de déclencher les contractions avant le terme de la grossesse (travail prématuré). Il en résulte que les enfants naissent souvent prématurément et sont de petite taille. Le risque de mort in utero ou de décès est accru chez les bébés prématurés. Dans certains cas, l’utérus très distendu ne se contracte pas correctement après l’accouchement, ce qui provoque une hémorragie après l’accouchement (hémorragie du post-partum).

Puisque les fœtus peuvent se trouver dans différentes positions et présentations, l’accouchement par voie vaginale peut être compliqué. De plus, une contraction utérine après l’accouchement du premier enfant peut entraîner un décollement du placenta du ou des enfants devant encore naître. Il en résulte que des troubles importants peuvent se manifester chez le ou les enfants suivants, pendant l’accouchement.

La présence de plusieurs fœtus majore également le risque de complications pendant la grossesse. À savoir :