Présentation des maladies présentes durant la grossesse

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

Pendant la grossesse, le fait d’avoir une affection peut augmenter le risque de complications pour la femme enceinte ou le fœtus. Il peut s’agir d’une pathologie :

Présente avant la naissance (pathologies préexistantes)

Qui se développe pendant la grossesse, mais qui n’y est pas directement liée

Le diabète et l’hypertension artérielle sont des exemples de pathologies préexistantes qui augmentent le risque de problèmes de santé pendant la grossesse. Les femmes qui souffrent d’un tel trouble et désirent une grossesse doivent d’abord consulter un médecin et prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer au mieux le trouble avant le début de la grossesse. Lorsqu’une femme atteinte d’une pathologie tombe enceinte, elle peut avoir besoin de soins particuliers, souvent prodigués par une équipe de médecins spécialistes. L’encadrement médical peut comprendre un obstétricien (qui peut être un spécialiste de l’affection en question), un spécialiste de l’affection et d’autres professionnels de santé (tels que des nutritionnistes).

Il arrive que des maladies qui ne sont pas directement liées à la grossesse se développent à ce moment-là. Certaines de ces affections augmentent le risque de troubles chez la femme enceinte ou le fœtus. Elles comprennent les troubles qui

Affectent la circulation sanguine vers le placenta

Augmentent le risque de formation de caillots sanguins

Sont des infections pouvant provoquer une maladie grave ou des anomalies fœtales

Impliquent quelque chose dans le sang de la femme enceinte pouvant passer à travers le placenta et nuire au fœtus

Nécessitent une chirurgie abdominale

En raison des nombreuses variations que l’organisme d’une femme enceinte subit, certaines maladies sont plus fréquentes pendant la grossesse. Par exemple :