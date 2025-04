Maladies thyroïdiennes pendant la grossesse

Dans la maladie de Graves-Basedow (une maladie auto-immune), des anticorps anormaux stimulent la thyroïde pour fabriquer des hormones thyroïdiennes en excès. Ces anticorps peuvent traverser le placenta et stimuler la thyroïde du fœtus. Par conséquent, le fœtus présente parfois une accélération du rythme cardiaque et un retard de croissance. La thyroïde du fœtus peut augmenter de volume et former un goitre. Dans de rares cas, le goitre est si volumineux qu’il rend la déglutition difficile pour le fœtus, cause une accumulation trop importante de liquide dans les membranes qui entourent le fœtus (hydramnios) ou déclenche le travail trop tôt.

En général, lors de la grossesse, la maladie de Graves-Basedow est traitée avec la dose la plus faible possible de propylthiouracile, par voie orale. Des examens cliniques et des mesures des taux d’hormone thyroïdienne sont effectués régulièrement, car le propylthiouracile traverse le placenta. Le médicament peut ralentir l’activité de la thyroïde et empêcher le fœtus de produire suffisamment d’hormone thyroïdienne. Il peut causer la formation d’un goitre chez le fœtus. Des hormones thyroïdiennes synthétiques, qui sont en général également utilisées pour traiter ce trouble, ne sont pas utilisées avec du propylthiouracile durant la grossesse. Ces hormones peuvent cacher des problèmes qui surviennent lorsque les doses de propylthiouracile sont trop élevées et peuvent entraîner une hypothyroïdie chez le fœtus. Du méthimazole peut être utilisé à la place du propylthiouracile.

Cette maladie s’améliore souvent au cours du 3e trimestre, permettant la diminution ou l’arrêt du traitement.

L’iode radioactif, utilisé pour diagnostiquer ou traiter la maladie de Graves-Basedow, n’est pas utilisé lors de la grossesse, car il peut léser la thyroïde du fœtus.

Si une thyrotoxicose (hyperactivité thyroïdienne soudaine et extrême) survient ou si les symptômes s’aggravent, des bêtabloquants (généralement utilisés pour traiter l’hypertension artérielle) peuvent être prescrits.

Si nécessaire, la thyroïde peut être retirée au cours du 2e trimestre. Les patientes ainsi traitées doivent commencer à prendre des hormones thyroïdiennes synthétiques 24 heures après l’intervention. Dans ce cas, la prise de ces hormones ne cause pas de problèmes chez le fœtus.