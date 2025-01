Maladies du foie et de la vésicule biliaire pendant la grossesse

L’hépatite virale aiguë peut majorer le risque d’accouchement prématuré. Elle est aussi la cause la plus fréquente d’ictère au cours de la grossesse. La plupart des types d’hépatites (A, B, C et D) ne s’aggravent pas pendant la grossesse, mais la gravité de l’hépatite E peut augmenter pendant la grossesse.

L’hépatite B peut être transmise à l’enfant immédiatement après l’accouchement ou, moins souvent, durant la grossesse. La plupart des bébés infectés n’ont aucun symptôme et présentent seulement un dysfonctionnement hépatique léger. Cependant, ils peuvent devenir porteurs de l’infection et la transmettre aux autres. Toutes les femmes enceintes sont testées pour l’hépatite et, si elles sont infectées, des mesures sont prises afin de prévenir l’infection du bébé.

Les femmes atteintes d’hépatite chronique, en particulier en cas de cirrhose, peuvent avoir du mal à être enceintes. Si elles y parviennent, elles sont plus susceptibles de faire une fausse couche ou d’accoucher prématurément. Si ces femmes prenaient des corticoïdes avant leur grossesse, elles peuvent continuer à les prendre durant la grossesse. Parfois, en cas d’infection sévère, les femmes atteintes d’hépatite chronique reçoivent des médicaments antiviraux au cours du troisième trimestre. Ces médicaments permettent de réduire le risque de transmission du virus de l’hépatite au fœtus.