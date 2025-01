Maladies auto-immunes durant la grossesse

Le syndrome des antiphospholipides, dans lequel des thrombus se forment trop facilement ou excessivement, peut provoquer pendant la grossesse :

Afin de diagnostiquer un syndrome des antiphospholipides, les médecins :

Demandent à la femme si elle a des antécédents de mortinatalité ou de fausses couches inexpliquées, de naissances prématurées ou de problèmes de caillots

Réalisent des analyses de sang pour détecter les anticorps antiphospholipides au moins deux fois

Grâce à ces informations, les médecins peuvent poser un diagnostic de syndrome des antiphospholipides.

Si une femme est atteinte du syndrome des antiphospholipides, elle est généralement traitée par des anticoagulants et de l’aspirine faiblement dosée pendant la grossesse et pendant les 6 semaines suivant l’accouchement. Ce traitement permet de prévenir la formation de thrombus et le développement de complications de la grossesse.