Diabète pendant la grossesse

Le diabète est plus susceptible de provoquer des problèmes lorsqu’il est mal contrôlé.

En début de grossesse, un diabète mal contrôlé augmente le risque de :

Malformations congénitales majeures

Fausse couche

En fin de grossesse, un diabète mal contrôlé augmente le risque de :

Poids supérieur à 4 kg à la naissance

Prééclampsie (type d’hypertension artérielle qui se développe au cours de la grossesse)

Dystocie de l’épaule (bébé dont l’épaule est coincée dans le canal génital)

Accouchement par césarienne

Mort in utero

Les bébés qui naissent de femmes atteintes de diabète tendent à être plus gros que ceux qui naissent de femmes n’ayant pas le diabète. Si le diabète est mal contrôlé, les bébés peuvent être particulièrement gros. Un gros fœtus passe plus difficilement le vagin et a plus de risques de provoquer des lésions vaginales au cours de l’accouchement naturel. Par conséquent, une césarienne sera peut-être nécessaire. Par ailleurs, les poumons du fœtus ont tendance à atteindre plus lentement leur maturité.

Les nouveau-nés dont la mère est atteinte de diabète présentent un risque accru d’avoir de faibles taux sanguins de sucre et de calcium, et un taux de bilirubine élevé (hyperbilirubinémie) qui peut provoquer une jaunisse néonatale (coloration jaune de la peau et des yeux).