Asthme pendant la grossesse

Bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés

L’asthme pouvant varier au cours de la grossesse, le médecin peut conseiller de surveiller plus souvent la respiration. Ces femmes doivent régulièrement consulter leur médecin de manière à ajuster leur traitement si nécessaire. Il est important de bien surveiller l’asthme. Un traitement non adapté peut engendrer des troubles graves.

Les bronchodilatateurs inhalés (tels que l’albutérol) et les corticoïdes inhalés (tels que le budésonide) peuvent être utilisés pendant la grossesse. Quand ils sont inhalés, ces médicaments ont principalement un effet sur les poumons, et sont moins susceptibles d’affecter le reste de l’organisme et le fœtus que s’ils sont pris par voie orale. En général, la théophylline (prise par voie orale) n’est pas utilisée durant la grossesse.

Les corticoïdes pris par voie orale ne sont utilisés que si d’autres traitements sont inefficaces. Si l’asthme s’aggrave de manière soudaine, des corticoïdes sont administrés par voie intraveineuse pendant 24 à 48 heures, puis par voie orale.