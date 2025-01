Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women

Le syndrome d’excitation génitale persistante consiste en une excitation physique excessive (génitale) non désirée, qui implique un afflux sanguin vers les organes génitaux et, chez la femme, une augmentation des sécrétions vaginales, sans aucun attrait pour l’activité sexuelle.

La cause du syndrome d’excitation génitale persistante est inconnue. Il peut survenir chez les hommes et les femmes et peut être déclenché par une activité sexuelle ou non sexuelle, ou se déclencher sans aucun stimulus apparent. L’angoisse et l’inquiétude concernant la possible récurrence du trouble peuvent continuellement le relancer. La contraction des muscles pelviens peut contribuer aux symptômes en provoquant des picotements mal tolérés ou des palpitations dans et autour de la sphère génitale.

Dans le cadre du syndrome d’excitation génitale persistante chez la femme, les changements physiques qui sont généralement déclenchés par la stimulation sexuelle se produisent même si la femme ne souhaite pas s’engager dans une activité sexuelle et qu’elle n’éprouve aucune excitation aussi bien émotionnelle que mentale (subjective). L’afflux sanguin vers le clitoris augmente, provoquant un gonflement du clitoris (qui correspond au pénis chez l’homme) et des parois vaginales (processus appelé engorgement). L’afflux sanguin accru déclenche une augmentation des sécrétions vaginales (qui fournissent la lubrification). La sphère génitale peut devenir engourdie ou pulsatile. Les sensations persistent pendant des heures ou des jours. La plupart des femmes perçoivent ces changements comme intrusifs et elles se sentent gênées et angoissées.

Les médecins diagnostiquent un syndrome d’excitation génitale persistante d’après les symptômes caractéristiques, mais seulement lorsque la femme est très perturbée par ces symptômes.