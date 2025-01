L’objectif de l’examen pelvien est d’examiner toutes les parties de l’anatomie du système reproducteur de la femme. L’examen pelvien doit être une décision partagée entre la femme et son médecin ou un autre professionnel de santé. (Voir aussi Collège américain des obstétriciens et gynécologues [American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG] : Examens pelviens – Questions fréquentes.)

Si la femme a des questions ou des préoccupations concernant l’examen pelvien, elle doit en parler au préalable avec son clinicien. Les femmes qui n’ont jamais fait l’objet d’un examen pelvien doivent demander au clinicien d’expliquer le déroulement de l’examen. Si une partie de l’examen provoque une douleur, la femme doit être encouragée à en informer le clinicien pendant l’examen.

Un examen pelvien est pratiqué

Lorsque la femme présente des symptômes, tels que douleurs pelviennes ou saignements vaginaux anormaux

Lorsqu’un dépistage du cancer du col de l’utérus ou des infections sexuellement transmissibles (IST) est nécessaire

Dans le cadre d’une procédure gynécologique

La femme doit discuter avec son professionnel de santé de la nécessité de réaliser des examens pelviens et de leur fréquence. La femme n’a pas à faire l’objet d’un examen pelvien avant d’utiliser une nouvelle méthode de contraception, à l’exception d’un dispositif intra-utérin. L’examen pelvien n’est pas systématiquement fiable comme moyen de détecter un cancer de l’ovaire.

Entre 21 et 25 ans, la plupart des femmes devraient commencer à faire des tests de dépistage du cancer du col de l’utérus, tels qu’un frottis et/ou un test de dépistage du papillomavirus humain (HPV). Des tests de dépistage sont généralement réalisés tous les 3 à 5 ans, selon l’âge de la personne, le type de test, les facteurs de risque de cancer du col de l’utérus et les résultats des précédents examens.

L’examen pelvien peut inclure les éléments suivants :

Anatomie des organes reproducteurs externes de la femme

Anatomie des organes reproducteurs internes de la femme

La femme doit vider sa vessie (uriner) avant l’examen pelvien et on peut lui demander de recueillir un échantillon d’urine pour un bilan urinaire. Habituellement, une blouse ou un drap sont fournis, et un assistant est présent pour accompagner et parfois pour aider à l’examen. Si la femme souhaite observer l’examen pelvien, elle peut le signaler au clinicien qui pourra lui fournir un miroir. Le clinicien peut lui expliquer l’examen ou passer en revue les résultats avant, pendant ou après l’examen.

Pendant l’examen pelvien, la femme est allongée sur le dos, hanches et genoux fléchis, fesses au bord de la table gynécologique. Cette position permet d’ouvrir le bassin afin que le clinicien puisse examiner l’anatomie gynécologique interne. Les tables gynécologiques sont appareillées d’étriers qui permettent à la patiente de rester dans cette position. Avant le début de l’examen pelvien, le clinicien demande à la femme de détendre les jambes et les hanches.

Examen pelvien Image JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Pour cet examen, le clinicien inspecte d’abord les organes génitaux externes et note toute anomalie, coloration anormale, écoulement ou inflammation. Cet examen permet de détecter la présence d’anomalies ou peut apporter des indications concernant des troubles hormonaux, un cancer, des infections, des lésions ou des abus sexuels.

Le clinicien écarte les tissus qui entourent l’ouverture du vagin (appelés vulve, ou petites lèvres) et l’examine. À l’aide d’un spéculum (instrument en plastique ou en métal qui maintient les parois vaginales écartées), le clinicien examine le vagin et le col de l’utérus (partie basse de l’utérus).

Le vagin est examiné à la recherche d’anomalies (comme des kystes) et d’écoulements. Le col de l’utérus est étroitement examiné à la recherche de signes d’inflammation, d’anomalies ou de cancer du col de l’utérus. Le clinicien peut utiliser une petite brosse en plastique afin d’obtenir un échantillon pour analyse, en général un frottis et/ou un test de dépistage du HPV (afin de dépister un cancer du col de l’utérus). Un échantillon peut être prélevé au niveau du vagin ou du col de l’utérus afin d’être analysé à la recherche de causes de vaginite, telles qu’une vaginose bactérienne, une infection vaginale à levures ou des infections sexuellement transmissibles.

Le clinicien demande à la femme de tousser ou de pousser afin de détecter un éventuel prolapsus génital, qui est une protrusion de la vessie, du rectum ou de l’intestin dans le vagin.

Frottis

Après avoir retiré le spéculum du vagin, le clinicien insère l’index et le majeur d’une main gantée dans le vagin et palpe la paroi vaginale à la recherche d’anomalies ou de zones sensibles. Le clinicien palpe également le col de l’utérus à la recherche d’anomalies ou de sensibilités qui n’ont pas pu être détectées lors de l’examen au spéculum.

Examen pelvien avec spéculum Image JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les doigts toujours dans le vagin, le clinicien place ensuite les doigts de l’autre main sur le bas-ventre au-dessus de l’os pubien (appelé examen bimanuel). L’examen vise à palper l’utérus et les ovaires, ainsi que toute masse anormale ou sensibilité anormale du système reproducteur féminin. Entre les deux mains, l’utérus peut en général être perçu comme un organe musculaire lisse en forme de poire et de structure ferme, dont il est possible de déterminer le siège, la taille, la consistance, la mobilité et le degré de sensibilité (s’il y a lieu).

Ensuite, le clinicien essaie de sentir les ovaires et d’autres structures autour de l’utérus (comme une trompe de Fallope gonflée) en déplaçant la main sur l’abdomen davantage sur le côté et en exerçant une pression légèrement plus importante. La pression sera d’autant plus appuyée que les ovaires sont petits et plus difficilement palpables que l’utérus. Après la ménopause, les ovaires deviennent plus petits (en raison de la diminution de la fonction hormonale) et, généralement, le médecin ne peut plus les sentir lors d’un examen pelvien. La femme peut ressentir une certaine gêne à ce stade de l’examen, mais elle ne devrait pas ressentir de douleur. Le clinicien détermine s’il existe des anomalies au niveau des ovaires et s’il y a une sensibilité des ovaires ou d’autres structures.

L’intérieur du bassin chez la femme MODÈLE 3D