Présentation des complications du travail et de l’accouchement

Habituellement, le travail et l’accouchement se déroulent sans aucun problème. Les problèmes graves sont relativement rares et les médecins peuvent généralement les détecter et les traiter. Il est important de consulter régulièrement un médecin ou une sage-femme diplômée pendant la grossesse afin d’avoir une grossesse saine et de détecter les problèmes éventuels. Certains problèmes apparaissent de manière soudaine et inattendue. Les femmes enceintes doivent donc appeler leur médecin ou leur sage-femme si quelque chose semble anormal (saignements, diminution des mouvements du fœtus, par exemple).

Exemples de problèmes (complications) qui peuvent se développer ou devenir évidents uniquement après le début du travail ou pendant l’accouchement :

Lorsque des complications surviennent, il est parfois nécessaire d’avoir recours à des alternatives au travail spontané ou à l’accouchement vaginal. À savoir :

Le travail a commencé avec des médicaments (induction du travail)

Utilisation de forceps ou d’une ventouse pour accoucher le bébé (ou accouchement vaginal opératoire)

Accouchement par césarienne