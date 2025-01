Embolie de liquide amniotique Par Children's Hospital of Philadelphia Julie S. Moldenhauer , MD , Vérifié/Révisé janv. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Une embolie de liquide amniotique se produit lorsque du liquide amniotique qui contient des cellules ou du tissu provenant du fœtus pénètre dans le sang de la femme enceinte et provoque une réaction grave. (Le liquide amniotique est le liquide qui entoure le fœtus dans l’utérus.) Cette réaction peut causer des lésions pulmonaires et cardiaques, et engendre un saignement excessif.

L’embolie de liquide amniotique est très rare. Elle survient généralement vers la fin de la grossesse, mais peut survenir en cas d’avortement au cours du premier ou du deuxième trimestre. Bien que cela soit rare, chez les femmes qui meurent soudainement pendant le travail, l’embolie de liquide amniotique est l’une des causes les plus probables. Facteurs de risque Le risque peut être accru avec Âge maternel plus avancé

Plusieurs fœtus, comme les jumeaux ou les triplés (voir naissances multiples)

Excès de liquide autour du bébé (polyhydramnios)

Placenta mal placé (placenta prævia)

Placenta attaché de manière anormalement ferme à l’utérus (placenta accreta)

Placenta qui se détache trop tôt (décollement placentaire)

Lésion abdominale

Éclampsie

Travail déclenché par des médicaments (induits)

Déchirure dans le col de l’utérus

Forceps utilisés pendant l’accouchement

Rupture utérine

Accouchement par césarienne Symptômes de l’embolie de liquide amniotique Le liquide ou le tissu peut provoquer une réaction grave chez la femme enceinte. Cette réaction survient généralement pendant ou juste après le travail et l’accouchement. La femme peut présenter un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, une faible tension artérielle et une gêne respiratoire. Elle peut arrêter de respirer (insuffisance respiratoire) ou son cœur peut arrêter de battre (arrêt cardiaque). Le risque de décès est élevé. La coagulation intravasculaire disséminée est une complication fréquente. Elle survient lorsque de petits caillots se forment dans le sang, ce qui entraîne une hémorragie généralisée massive. Des soins d’urgence sont nécessaires. Diagnostic de l’embolie de liquide amniotique Examen clinique

Analyses de sang La rapidité du diagnostic et du traitement de l’embolie du liquide amniotique est essentielle. Les médecins peuvent réaliser des analyses de sang pour vérifier la fonction de certaines protéines qui aident le sang à coaguler normalement. Le diagnostic d’embolie du liquide amniotique s’appuie sur les symptômes, surtout lorsque la patiente présente les symptômes suivants : Arrêt soudain du cœur

Gêne respiratoire soudaine

Hypotension artérielle

Saignements généralisés et non contrôlés Traitement de l’embolie de liquide amniotique Équipe de soins d’urgence

Réanimation cardiopulmonaire (RCP)

Médicaments utilisés pour induire des contractions

Transfusion de sang et de composants sanguins L’embolie de liquide amniotique est une urgence potentiellement mortelle et nécessite des soins d’urgence par une équipe de spécialistes dotés d’un équipement de soins intensifs. Une femme atteinte d’une embolie de liquide amniotique reçoit éventuellement une transfusion de sang et de composants sanguins. L’injection d’un facteur de coagulation sanguine (qui aide la formation de caillot sanguin) peut sauver la vie de la patiente. Celle-ci peut nécessiter une assistance respiratoire ou médicamenteuse pour aider le cœur à se contracter. La RCP est souvent nécessaire. Si la RCP ne résout pas l’arrêt cardiaque chez une femme enceinte, le bébé peut être mis au monde immédiatement à l’aide deforceps ou de ventouses, ou une césarienne peut être réalisée. L’accouchement peut être essentiel pour la survie de la femme et peut sauver la vie du fœtus si celui-ci est suffisamment âgé pour survivre en dehors de l’utérus. Les femmes reçoivent des médicaments utilisés pour induire des contractions afin d’éviter un saignement excessif.