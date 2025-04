La dystocie de l’épaule se produit lorsqu’une épaule du fœtus est coincée contre l’os pubien ou le sacrum de la femme enceinte et que l’enfant est bloqué dans le canal vaginal.

Dans la dystocie de l’épaule, la tête du fœtus est libérée, mais l’épaule se loge contre l’os pubien ou le sacrum de la mère. Par conséquent, la tête revient légèrement dans le vagin. Le bébé ne peut pas respirer car le canal vaginal exerce une pression sur la poitrine et le cordon ombilical. Par conséquent, le taux d’oxygène dans le sang du bébé diminue et il existe un risque de lésion ou de décès.

La dystocie de l’épaule n’est pas fréquente, mais elle est plus probable dans les cas suivants :

Un très gros fœtus

Travail difficile, long ou rapide.

Une ventouse ou des forceps sont utilisés pour l’accouchement, car la tête du fœtus n’est pas totalement descendue dans le pelvis.

Obésité

Diabète

Antécédents d’accouchement d’un bébé présentant une dystocie de l’épaule

Lorsqu’une dystocie de l’épaule survient, le médecin procède rapidement à différentes techniques pour libérer l’épaule pour que l’enfant puisse être accouché par voie vaginale. Une épisiotomie (une incision qui élargit l’ouverture du vagin) peut être pratiquée pour faciliter l’accouchement.

Si ces techniques s’avèrent inefficaces, il est possible de refouler le bébé dans le vagin et l’accouchement se fait par césarienne.

La dystocie de l’épaule augmente le risque de problèmes et de décès chez le nouveau-né. Les os du nouveau-né peuvent se briser pendant l’accouchement et le plexus brachial (réseau de nerfs qui envoie des signaux de la moelle épinière aux épaules, aux bras et aux mains) peut être lésé. La femme enceinte est également plus susceptible de présenter des problèmes tels que :