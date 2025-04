Travail prématuré

Parfois, laisser le travail se poursuivre

Antibiotiques jusqu’à ce que l’éventualité d’une infection soit écartée

Si le travail doit être retardé : repos, liquides, médicaments qui ralentissent le travail et corticoïdes

En cas d’hémorragie vaginale ou de rupture des membranes qui entourent le fœtus, il est souvent préférable de respecter le travail.

Si, au contraire, on ne constate ni hémorragie vaginale ni perte des eaux (le liquide qui entoure le fœtus dans l’utérus), la femme sera mise au repos total ; elle devra limiter autant que possible ses activités et de préférence, s’en tenir à des activités sédentaires. Elle sera mise sous perfusion avec des médicaments qui peuvent ralentir le travail. De telles mesures peuvent retarder le travail pour une courte durée.

Les médicaments susceptibles de ralentir le travail comprennent :

Inhibiteurs calciques : Généralement utilisés pour traiter l’hypertension artérielle ; provoquent parfois des céphalées et une hypotension artérielle chez la femme

Inhibiteurs de la prostaglandine : Peuvent temporairement réduire la quantité de liquide amniotique ; non utilisés après la 32e semaine de grossesse, car ils peuvent provoquer des problèmes cardiaques et des lésions rénales chez le fœtus

La femme reçoit des antibiotiques jusqu’à ce que les résultats de la mise en culture soient obtenus. Si les résultats sont négatifs, les antibiotiques sont alors arrêtés.

Lorsque le col utérin s’ouvre (se dilate) au-delà de 5 centimètres, le travail continue jusqu’à la naissance du bébé.

Si les membranes se rompent entre la 23e et la 34e semaine de grossesse, des corticoïdes sont administrés pour favoriser la maturation des poumons du fœtus, sauf si l’accouchement est prévu rapidement. Les médecins envisagent également d’administrer des corticoïdes à la femme si la rupture des membranes a lieu entre 34 et 37 semaines de grossesse, si la femme présente un risque de grossesse prématurée et n’a pas reçu de corticoïdes plus tôt au cours de la grossesse.

Les corticoïdes permettent d’accélérer la maturation des poumons et autres organes du fœtus. Ils diminuent également le risque de difficulté respiratoire postnatale (syndrome de détresse respiratoire néonatale) ou d’autres problèmes liés à la prématurité (par exemple une hémorragie cérébrale).

Si la grossesse est à moins de 32 semaines, on peut administrer du sulfate de magnésium à la patiente par voie intraveineuse. Ce médicament semble réduire le risque d’hémorragie dans le cerveau du nouveau-né et de problèmes de développement du cerveau du nouveau-né associés, tels que l’infirmité motrice cérébrale.