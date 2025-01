Rupture prématurée des membranes (RPDM)

Si la grossesse est à moins de 34 semaines, le travail est retardé. On conseille à la patiente de se reposer et de pratiquer le moins d’activités possible. Elle peut alors être hospitalisée de façon à être étroitement surveillée. Sa pression artérielle, sa température et sa fréquence cardiaque sont généralement contrôlées au moins trois fois par jour. Toute augmentation de l’une ou l’autre est un indice précoce d’infection. Si une infection se développe, le travail est rapidement provoqué et l’accouchement a lieu.

Un traitement par antibiotiques est débuté lorsque la rupture a été confirmée. En général, les antibiotiques (tels que l’érythromycine, l’ampicilline et l’amoxicilline) sont administrés par voie intraveineuse, puis par voie orale pendant plusieurs jours. Les antibiotiques retardent le début du travail en traitant les infections qui pourraient le déclencher. Par ailleurs, ils réduisent le risque d’infection chez le nouveau-né.

Si les membranes se rompent entre la 23e et la 34e semaine de grossesse, des corticoïdes sont administrés pour favoriser la maturation des poumons du fœtus.

Les médecins peuvent également administrer des corticoïdes à la femme si la rupture des membranes a lieu entre les 34 et 37 semaines de grossesse, si la femme présente un risque de grossesse prématurée et n’a pas reçu de corticoïdes plus tôt au cours de la grossesse.

Si la grossesse est à moins de 32 semaines, on peut administrer du sulfate de magnésium à la patiente par voie intraveineuse. Ce médicament semble réduire le risque d’hémorragie dans le cerveau du nouveau-né et de problèmes de développement du cerveau du nouveau-né associés, tels que l’infirmité motrice cérébrale.