Présentation des grossesses à haut risque

Une grossesse est considérée comme à haut risque lorsque la mère et/ou le fœtus ou le bébé présentent des affections médicales ou d’autres problèmes de santé qui augmentent le risque de tomber malade avant, pendant ou après l’accouchement.

Les grossesses à haut risque comprennent celles pour lesquelles il existe un risque potentiel pour la santé de la mère et/ou du fœtus ou du bébé. Les risques peuvent être dus à divers facteurs tels qu’une maladie chronique, la présence de plusieurs fœtus (grossesse multiple), des complications lors de grossesses antérieures ou des complications liées ou non à la grossesse qui surviennent au cours de la grossesse.

Certaines situations ou caractéristiques, appelées facteurs de risque, peuvent augmenter les dangers liés à la grossesse. Dans le cadre des soins de routine durant la grossesse, les médecins vérifient la présence de ces facteurs afin de déterminer le degré de risque pour une femme et un enfant en particulier, et de leur fournir ainsi de meilleurs soins médicaux. Pour certains parents potentiels, une évaluation génétique est conseillée. Elle consiste à évaluer leurs antécédents familiaux et, si nécessaire, à réaliser une analyse de sang ou d’échantillons tissulaires (par exemple, des cellules prélevées à l’intérieur de la joue). Cette évaluation permet de déterminer s’il existe un risque accru d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique héréditaire.

Les facteurs pouvant avoir un impact sur ces risques chez les femmes incluent :

Les grossesses à haut risque doivent être étroitement surveillées et faire l’objet de soins spécialisés, comprenant souvent des obstétriciens et un hôpital spécialisé dans les grossesses à haut risque.