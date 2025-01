Prééclampsie et éclampsie

Certaines femmes atteintes d’une prééclampsie ne présentent aucun symptôme. Chez d’autres, la prééclampsie entraîne une accumulation de liquides (œdème), en particulier au niveau des mains, des doigts et du visage, et également au niveau des chevilles et des pieds. Il est possible que les femmes ne puissent plus porter leurs bagues. Les femmes peuvent prendre du poids rapidement, parfois plus de 5 livres par semaine.

Une prééclampsie sévère peut endommager des organes tels que le cerveau, les reins, les poumons, le cœur ou le foie. Les symptômes de prééclampsie sévère comprennent les suivants :

Maux de tête graves

Vision déformée

Confusion

Réflexes hyperactifs

Douleur dans la partie supérieure droite de l’abdomen (au niveau du foie)

Nausées et/ou vomissements

Gêne respiratoire

Mictions moins fréquentes

Forte hypertension artérielle

Accident vasculaire cérébral (rare)

Une femme enceinte doit appeler son médecin si elle présente de nouvelles céphalées qui ne disparaissent pas ou ne s’atténuent pas avec du paracétamol ou si elle présente un gonflement soudain des mains ou du visage.

Le saviez-vous ?

La prééclampsie peut ne causer que quelques symptômes visibles pendant un certain temps, puis s’aggraver soudainement et provoquer des convulsions (éclampsie).

Les nourrissons peuvent être de petite taille en raison d’un mauvais fonctionnement du placenta, ou parce qu’ils sont nés prématurément. Les complications de la prééclampsie peuvent même entraîner la mort du fœtus. Les enfants nés de femmes qui ont eu une prééclampsie ont une probabilité 4 à 5 fois plus importante de développer des troubles après la naissance que les enfants de femmes non affectées par cette complication, selon le déroulement de l’accouchement et le poids du bébé à la naissance.

Dans de rares cas, la prééclampsie peut entraîner un décollement placentaire prématuré. En cas de prééclampsie et/ou de décollement placentaire, le bébé peut naître de manière prématurée, ce qui augmente le risque de voir des problèmes apparaître chez l’enfant peu après sa naissance.