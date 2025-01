Le placenta prævia est souvent asymptomatique et les médecins le découvrent au cours d’une échographie de routine du deuxième trimestre.

Le placenta prævia peut entraîner une hémorragie du vagin non douloureuse et soudaine. Le sang peut être de couleur rouge vif. Le saignement peut devenir très important et mettre en danger la vie de la mère et du fœtus. Certaines femmes présentent également des contractions.

Placenta prævia Image

Le placenta prævia peut provoquer des problèmes chez le fœtus, notamment les suivants :

Le fœtus peut se présenter dans une position anormale.

Le fœtus peut ne pas grandir autant que prévu (retard de croissance intra-utérine).

Les vaisseaux sanguins qui relient le cordon ombilical au placenta peuvent empêcher le fœtus de sortir par l’ouverture du col de l’utérus (vasa prævia).

Si la femme a déjà présenté un placenta prævia avec accouchement par césarienne, cela augmente le risque de fixation excessive du placenta sur l’utérus (placenta accreta). Le placenta accreta fait parties des troubles du spectre du placenta accreta. Ces troubles diffèrent selon l’intensité de la fixation du placenta sur l’utérus.