L’éruption cutanée provoquée par la pemphigoïde gravidique peut commencer par des boutons rouges, plats ou en relief, qui se forment souvent au niveau de l’abdomen, autour du nombril. Puis des vésicules se développent et l’éruption s’étend. Les vésicules peuvent être petites ou grandes, de forme irrégulière et remplies de liquide. L’éruption provoque des démangeaisons extrêmement fortes. L’éruption peut se propager au reste du corps, notamment le tronc, les bras, les jambes, la paume des mains et la plante des pieds. Le visage et la bouche ne sont généralement pas touchés.

Elle apparaît généralement au cours du 2e ou du 3e trimestre. Cependant, elle peut apparaître plus tôt ou tout de suite après l’accouchement. Généralement, l’éruption s’aggrave rapidement après l’accouchement et disparaît en quelques semaines ou mois. Elle réapparaît souvent lors des grossesses suivantes et parfois, également lorsque la femme prend des contraceptifs oraux. Elle peut également réapparaître pendant les règles ou lorsque les ovaires libèrent un ovule (ovulation).

Pemphigoïde gravidique Image © Springer Science+Business Media

Pemphigoïde gravidique Image © Springer Science+Business Media

Généralement, elle ne touche pas le bébé. Occasionnellement, l’enfant peut cependant naître avec une éruption analogue, qui disparaît habituellement sans traitement au bout de quelques semaines. Par ailleurs, la pemphigoïde gravidique augmente le risque de problèmes, y compris de décès du bébé, si le bébé naît prématurément ou ne grandit pas autant que prévu (retard de croissance intra-utérine).