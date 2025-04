Mortalité maternelle et mortalité périnatale

La mortalité périnatale désigne les décès de fœtus et de nouveau-nés peu avant ou peu après l’accouchement. En 2021, aux États-Unis, le taux de mortalité périnatale était de 5,5 décès pour 1 000 naissances vivantes.

Le taux de mortalité périnatale par origine ethnique de la femme était d’environ

5 pour les enfants de femmes d’origine ethnique blanche non hispanique

9 pour les enfants de femmes d’origine ethnique noire non hispanique

5 pour les enfants de femmes d’origine hispanique

Les causes de décès périnatal comprennent les causes de mort in utero et de décès néonatal. Les causes de la mort in utero peuvent être liées au fœtus, à la femme ou au placenta.

La période néonatale est définie comme les 28 premiers jours de vie. La majorité des décès néonatals (75 %) surviennent dans les 7 jours suivant la naissance (voir Organisation mondiale de la Santé : Mortalité néonatale). En 2019, dans le monde, les principales causes de décès néonatal étaient la naissance prématurée, les complications liées à l’accouchement (asphyxie à la naissance ou absence de respiration à la naissance), les infections et les malformations congénitales.