L’hyperemesis gravidarum, ou vomissements gravidiques, désigne des nausées extrêmement sévères et des vomissements excessifs pendant la grossesse.

Contrairement aux femmes qui présentent des nausées matinales ordinaires, celles atteintes d’hyperemesis gravidarum perdent du poids et sont déshydratées.

Afin de diagnostiquer l’hyperemesis gravidarum, les médecins s’appuient sur les symptômes et réalisent des examens pour détecter une déshydratation et d’autres causes potentielles des vomissements.

Le traitement consiste à ne rien administrer par la bouche dans un premier temps, à donner des liquides contenant des électrolytes et des vitamines par voie intraveineuse et des médicaments pour soulager les nausées, et, rarement, à donner toute la nourriture par voie intraveineuse.

(Voir aussi Nausées et vomissements en début de grossesse.)

Les nausées et les vomissements sont fréquents pendant la grossesse. On parle de nausées matinales car les symptômes surviennent fréquemment le matin, mais ils peuvent survenir n’importe quand pendant la journée. Ce type de nausées et de vomissements débute généralement vers la 5e semaine de grossesse et est à son maximum à environ 9 semaines. Il disparaît aux alentours de la 16e à la 18 semaine.

L’hyperemesis gravidarum diffère des nausées matinales ordinaires. Les femmes qui ont des nausées importantes et qui vomissent souvent, au point de perdre du poids et de se déshydrater, sont atteintes d’hyperemesis gravidarum. Celles qui ont des vomissements occasionnels, sans perte de poids ni déshydratation, ne sont pas atteintes d’hyperemesis gravidarum.

Les causes de l’hyperemesis gravidarum ne sont pas connues.

Symptômes de l’hyperemesis gravidarum Les femmes atteintes d’hyperemesis gravidarum ne parviennent pas à manger suffisamment pour fournir de l’énergie à leur organisme. Celui-ci décompose alors les graisses, entraînant une accumulation de dépôts (cétones) appelée cétose. Une cétose peut causer de la fatigue, une mauvaise haleine, des étourdissements et d’autres symptômes. Les femmes atteintes d’hyperemesis gravidarum sont souvent si déshydratées que l’équilibre des électrolytes, nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, est perturbé. La déshydratation peut également provoquer d’autres problèmes, tels qu’une accélération du rythme cardiaque, une tension artérielle basse et, dans de rares cas, des troubles du rythme cardiaque. L’hyperemesis gravidarum peut entraîner une hyperactivité légère et temporaire de la thyroïde (hyperthyroïdie). Dans de rares cas, l’hyperemesis gravidarum se poursuit après la 16e à la 18e semaine de grossesse. Si c’est le cas, les situations suivantes peuvent se produire : Le foie peut être sévèrement endommagé, provoquant une jaunisse et une dégradation du tissu hépatique. Si les lésions du foie ou la déshydratation sont sévères, la femme peut devenir confuse.

L’encéphalopathie de Wernicke peut se développer et provoquer confusion, une somnolence, des troubles oculaires et une perte d’équilibre.

L’œsophage peut se rompre.

Diagnostic de l’hyperemesis gravidarum Parfois, mesures régulières du poids

Analyses de sang et d’urine Les médecins interrogent les patientes à propos des vomissements : Quand ont-ils commencé ?

Depuis combien de temps durent-ils ?

Quelle est leur fréquence quotidienne ?

Qu’est-ce qui les soulage ou les aggrave ?

Quel est leur aspect ?

Quelle est leur quantité ? Les médecins suspectent une hyperemesis gravidarum d’après les symptômes. La mesure régulière du poids de la femme peut aider à étayer le diagnostic d’hyperemesis gravidarum. Si les médecins suspectent ce trouble, ils réalisent des analyses de sang et d’urine afin de déterminer s’il y a une déshydratation et de rechercher des anomalies des électrolytes pouvant être provoquées par la déshydratation. Une échographie est généralement réalisée afin de rechercher la présence d’une môle hydatiforme (trouble qui ressemble à la grossesse au début) ou de plusieurs fœtus (naissances multiples). Ces deux situations rendent les vomissements plus probables. D’autres examens peuvent être effectués de façon à exclure d’autres causes possibles de vomissements.