Décollement placentaire (hématome rétroplacentaire)

Les symptômes du décollement placentaire dépendent du degré du décollement et de la quantité de sang perdu (qui peut être considérable).

Ils peuvent comprendre des douleurs soudaines et continues de l’abdomen ou des crampes abdominales, un abdomen sensible à la palpation et une tension artérielle dangereusement basse (choc). Certaines femmes ne présentent aucun symptôme ou des symptômes légers.

Le saignement utérin provient du site où le placenta s’est décollé. Le sang peut passer à travers le col de l’utérus et s’écouler du vagin (hémorragie externe) ou il peut être piégé à l’arrière du placenta (hémorragie interne). Ainsi, la douleur abdominale peut sembler plus intense que prévu en raison de la quantité de sang perdue. En cas de saignements, le sang peut être rouge vif ou rouge foncé, et les saignements peuvent être continus ou irréguliers.

Le décollement prématuré du placenta peut provoquer une hémorragie grave avec coagulation importante au niveau des vaisseaux sanguins (coagulation intravasculaire disséminée), une insuffisance rénale et un saignement à l’intérieur des parois de l’utérus, en particulier chez les femmes enceintes atteintes d’une prééclampsie.

Lorsque le placenta se décolle, l’apport d’oxygène et de substances nutritives au fœtus peut être réduit. Si le décollement survient de façon soudaine et réduit fortement l’apport en oxygène, le fœtus peut mourir. S’il survient progressivement et de façon moins extensive, le fœtus peut présenter un retard de croissance (retard de croissance intra-utérine) ou le liquide amniotique peut être insuffisant (oligohydramnios). Un décollement progressif peut causer une douleur abdominale moins forte ainsi qu’un risque plus faible d’entrer en état de choc pour la mère qu’un décollement soudain ; cependant, le risque de rupture prématurée des membranes ultérieure est accru.