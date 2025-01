Analyses de sang

Échographie

Souvent, le médecin diagnostique une grossesse môlaire (môle hydatiforme) rapidement après son développement. La présence d’une grossesse môlaire est diagnostiquée à partir des symptômes, tels qu’un utérus de taille bien plus importante que la normale et des pertes vaginales de tissus en grappes de raisins.

Un test de grossesse est réalisé. En cas de grossesse môlaire, le test de grossesse est positif, mais aucun mouvement et aucun pouls fœtal n’est détecté.

Des dosages sanguins de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG, hormone normalement sécrétée en début de grossesse) sont pratiqués. En cas de grossesse môlaire ou d’un autre type de maladie trophoblastique gestationnelle, le taux de HCG est souvent très élevé, car ces tumeurs sécrètent cette hormone en grande quantité.

Si le taux de HCG est très élevé, les médecins réalisent des analyses de sang pour vérifier la fonction thyroïdienne et déterminer si une hyperthyroïdie est présente.

Une échographie est réalisée pour s’assurer qu’il s’agit d’une môle hydatiforme et non d’un fœtus ou d’une poche amniotique (qui contient le fœtus et le liquide qui l’entoure).

Un échantillon de tissu est prélevé pendant la procédure de dilatation et curetage (D et C) ou récupéré après avoir été rejeté, puis il est examiné au microscope (biopsie) pour confirmer le diagnostic. Un tissu anormal peut être retiré pendant les phases D et C.

Si une maladie trophoblastique gestationnelle est diagnostiquée, des tests de détermination du stade sont réalisés pour savoir si la tumeur s’est propagée depuis son point d’origine vers d’autres parties du corps. Les examens comprennent une tomodensitométrie (TDM) du thorax, de l’abdomen et de la région pelvienne. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) peut également être réalisée.