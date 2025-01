Cancer de l’utérus

Ablation chirurgicale de l’utérus, des trompes de Fallope et des ovaires

Ablation des ganglions lymphatiques adjacents

En cas de cancer plus avancé, radiothérapie avec ou sans chimiothérapie

L’hystérectomie (ablation chirurgicale de l’utérus) constitue le traitement de base du cancer de l’endomètre.

Les médecins peuvent retirer l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires de plusieurs manières :

Pratiquer une incision dans l’abdomen (chirurgie ouverte)

Insérer une sonde optique fine (laparoscope) par une petite incision juste au-dessous du nombril, puis passer des instruments chirurgicaux par le laparoscope, parfois avec une assistance robotique (chirurgie laparoscopique)

Retirer les tissus par le vagin (chirurgie vaginale)

Ces méthodes prennent habituellement 1 à 2 heures environ, et nécessitent une anesthésie générale. Un saignement et des douleurs au niveau du vagin sont possibles. La récupération peut nécessiter jusqu’à 6 semaines.

Pour la chirurgie laparoscopique, des instruments fins et une petite caméra vidéo sont insérés par de minuscules incisions au niveau du nombril. La caméra envoie une image de l’intérieur de l’abdomen vers un écran. Tout en observant l’écran, les chirurgiens tiennent les instruments dans leurs mains et les utilisent pour inciser et coudre les tissus.

Pour la chirurgie laparoscopique robot-assistée, la laparoscopie est réalisée de manière habituelle. Les instruments sont tenus par des bras robotiques plutôt que par des chirurgiens. Les chirurgiens dirigent les bras du robot. La caméra utilisée permet d’obtenir une image haute définition en 3 dimensions de l’intérieur, qui est affichée sur une console. Les chirurgiens s’installent à la console pour visualiser cette image et utilisent un ordinateur pour transformer les mouvements de leurs mains en mouvements précis des instruments.

Après une chirurgie laparoscopique ou vaginale, les séjours à l’hôpital sont plus courts qu’après une chirurgie ouverte (qui implique une incision plus importante). De plus, les femmes ressentent généralement moins de douleurs et de complications et peuvent reprendre leurs activités normales plus rapidement.

Pour le cancer de l’utérus, une hystérectomie totale est généralement réalisée (ablation de l’utérus entier, y compris du col de l’utérus).

Pour le cancer de l’utérus, les ganglions lymphatiques adjacents sont généralement retirés en même temps que l’hystérectomie. L’ensemble de ces tissus est analysé par un anatomopathologiste afin de déterminer si le cancer s’est propagé et, dans l’affirmative, pour préciser l’importance de cette extension. Ces informations permettent d’évaluer la nécessité d’un traitement complémentaire (chimiothérapie, radiothérapie ou traitement médicamenteux par progestatifs) après l’intervention chirurgicale.

Lorsque le cancer semble confiné à l’utérus, les médecins peuvent réaliser une dissection des ganglions sentinelles au lieu de réaliser une ablation de tous les ganglions lymphatiques. Un ganglion lymphatique sentinelle est le premier ganglion susceptible d’être envahi par les cellules cancéreuses. Il peut y avoir plusieurs ganglions sentinelles. Ces ganglions sont appelés ganglions sentinelles, car ils sont les premiers à avertir que le cancer s’est disséminé.

La dissection des ganglions sentinelles comprend les étapes suivantes :

Identification du ou des ganglions sentinelles (cartographie)

Ablation

Examen pour déterminer si des cellules cancéreuses sont présentes

Afin d’identifier les ganglions sentinelles, le médecin injecte un colorant bleu ou vert et/ou une substance radioactive, généralement dans le col de l’utérus. Ces substances migrent jusqu’aux ganglions lymphatiques situés à proximité de l’utérus et indiquent le chemin de l’utérus vers le ou les ganglions lymphatiques les plus proches de l’utérus. Au cours de l’intervention, le médecin vérifie les ganglions lymphatiques qui apparaissent en bleu ou en vert, ou ceux qui émettent un signal radioactif (détecté à l’aide d’un dispositif portatif). Le médecin excise ce ou ces ganglions et les envoie à un laboratoire pour déterminer s’ils renferment des cellules cancéreuses. Si le ou les ganglions sentinelles ne renferment pas de cellules cancéreuses, aucun autre ganglion lymphatique n’est excisé (sauf en cas d’aspect anormal).

Traitement du cancer de l’endomètre qui ne s’est pas propagé en dehors de l’utérus Lorsque le cancer reste limité à l’utérus, l’hystérectomie plus l’ablation des trompes de Fallope et des ovaires (salpingo-ovariectomie) permettent généralement la guérison.

Traitement du cancer de l’endomètre qui s’est propagé au col de l’utérus ou aux tissus adjacents, au vagin ou aux ganglions lymphatiques Si le cancer s’est propagé au col de l’utérus (stade II) ou aux tissus adjacents, au vagin ou aux ganglions lymphatiques (stade III), une radiothérapie, parfois avec une chimiothérapie, est nécessaire. Une intervention chirurgicale visant à retirer l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires est généralement également réalisée.

Traitement du cancer de l’endomètre très avancé ou récurrent En cas de cancer très avancé (stade IV), le traitement varie, mais implique généralement de combiner une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie et occasionnellement une hormonothérapie avec un progestatif (médicament de synthèse similaire à la progestérone). Une radiothérapie peut être administrée après l’intervention afin de détruire toutes les cellules malignes qui n’auraient pas été détectées. Si le cancer s’est propagé au col de l’utérus ou en dehors de l’utérus, la radiothérapie est généralement recommandée après la chirurgie. Dans certains cas (par exemple lorsque le cancer s’est propagé au col de l’utérus, à un ovaire ou aux ganglions), la chirurgie associée à une radiothérapie offre un meilleur pronostic. Si le cancer s’est propagé à des organes distants ou s’il récidive, une chimiothérapie, ou parfois une immunothérapie, peuvent être utilisées à la place ou parfois en association avec une radiothérapie. Ces médicaments diminuent la taille de la tumeur et préviennent son extension chez plus de la moitié des femmes traitées.

Traitement du sarcome utérin En cas de sarcome utérin (une forme plus agressive de cancer de l’endomètre), le traitement consiste en une hystérectomie et une ablation des trompes de Fallope et des ovaires (salpingo-ovariectomie), et, généralement, une chimiothérapie. S’il n’est pas possible de pratiquer une intervention chirurgicale, une radiothérapie et/ou une chimiothérapie sont administrées.