Organes génitaux féminins internes

Le vagin est un tube souple et extensible de tissu musculaire qui mesure environ 10 à 12 cm de long chez une femme adulte. Il relie les organes génitaux externes à l’utérus. La partie supérieure du vagin est plus large et entoure le col de l’utérus (partie inférieure de l’utérus). Certaines formes de contraception (comme un diaphragme ou un anneau vaginal) ou de médicaments sont insérées dans le vagin.

Le vagin joue un rôle essentiel dans l’activité sexuelle et la reproduction. Il constitue un passage pour que :

Les spermatozoïdes atteignent l’ovule, l’utérus et les trompes de Fallope

Le sang menstruel s’écoule ou le bébé puisse naître.

Le vagin Vidéo

Comme le tissu vaginal est souple, ses parois peuvent s’étirer pour permettre à un médecin de l’examiner, pour les rapports sexuels ou pour l’accouchement. Après la ménopause, le vagin devient moins souple car les taux d’œstrogènes diminuent. Ce changement peut provoquer des douleurs.

Le vagin est tapissé d’une muqueuse, maintenue humide par les liquides qui proviennent des cellules superficielles et des sécrétions des glandes du col de l’utérus. Une petite quantité de ces liquides peut normalement s’écouler vers l’extérieur sous la forme de pertes vaginales, plus ou moins claires ou blanches. À l’âge de procréer, la paroi du vagin présente des plis et des rides. Avant la puberté et après la ménopause, elle est lisse.