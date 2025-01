Organes génitaux féminins externes

Les structures génitales externes sont constituées du mont de Vénus, des grandes lèvres, des petites lèvres et du clitoris. La région qui contient ces structures est appelée vulve.

Les structures génitales externes jouent trois rôles principaux :

Permettre aux spermatozoïdes de pénétrer dans l’organisme

Protéger les organes génitaux internes des agents infectieux

Gérer la lubrification et le plaisir sexuel

Le mont de Vénus est une protubérance arrondie formée de tissus adipeux qui recouvre l’os pubien et qui, à la puberté, se recouvre de poils. Il contient des glandes (sébacées) qui sécrètent les substances impliquées dans l’attirance sexuelle (phéromones).

Les grandes lèvres sont des replis de tissus relativement grands et charnus, qui enferment et protègent les autres organes génitaux externes. Elles contiennent des glandes sudorales et sébacées, qui produisent des sécrétions lubrifiantes. Après la puberté, elles se recouvrent de poils.

Les petites lèvres sont de taille très variable, de très petites jusqu’à une largeur maximale de 5 centimètres. Elles se trouvent à l’intérieur des grandes lèvres et entourent l’ouverture du vagin et de l’urètre. Une riche vascularisation donne aux petites lèvres une couleur rose. Au cours de la stimulation sexuelle, ces vaisseaux sanguins s’engorgent de sang et provoquent le gonflement et l’augmentation de la sensibilité des petites lèvres.

Anatomie des organes reproducteurs externes de la femme

La zone comprise entre l’orifice vaginal et l’anus, derrière les grandes lèvres, est appelée périnée. Sa longueur varie de 2 centimètres, à plus de 5 centimètres.

Les grandes lèvres et le périnée sont recouverts de peau semblable à celle du reste de l’organisme. Les petites lèvres, en revanche, sont recouvertes d’une muqueuse dont la surface est maintenue humide par le liquide sécrété par des cellules spécialisées.

L’orifice vaginal est appelé vestibule. Il permet la pénétration du pénis pendant le rapport sexuel et la sortie du sang menstruel et de l’enfant pendant l’accouchement.

Quand elles sont stimulées, les glandes de Bartholin (situées à l’intérieur des tissus adjacents à l’orifice vaginal) sécrètent un liquide épais qui permet la lubrification pendant le rapport sexuel.

L’orifice de l’urètre, qui véhicule l’urine de la vessie à l’extérieur, se trouve au-dessus et en avant de l’orifice vaginal.

Le clitoris, situé entre les petites lèvres, vers l’extrémité antérieure, est une petite saillie qui correspond au pénis de l’homme. Comme ce dernier, il est très sensible à la stimulation sexuelle et peut être en érection. Sa stimulation peut induire un orgasme.