Effets du vieillissement sur l’appareil génital féminin

Autour de la ménopause, les modifications des organes génitaux féminins surviennent rapidement. (La ménopause est définie comme 1 année complète après les dernières règles.) Les cycles menstruels s’arrêtent et les ovaires cessent de produire des œstrogènes.

Après la ménopause, les tissus des petites lèvres (qui entourent l’orifice du vagin et de l’urètre), du clitoris, du vagin et de l’urètre s’amincissent (atrophie). Cela entraîne parfois une irritation chronique et une sécheresse du vagin. Des pertes vaginales et des infections des voies urinaires sont plus susceptibles de se produire. Après la ménopause également, l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires sont sujets à l’involution.

Avec l’âge, on observe une diminution de la quantité de tissus musculaires et conjonctifs, dont les muscles, les ligaments et les autres tissus qui entourent et soutiennent la vessie, l’utérus, le vagin et le rectum. Par conséquent, les organes touchés peuvent ne pas être soutenus et peuvent tomber (prolapsus), provoquant parfois une sensation de pression ou de plénitude pelvienne. Ils peuvent faire saillie à l’ouverture du vagin et entraîner des difficultés à uriner ou une perte de contrôle de la miction ou de la défécation (incontinence). Les femmes qui ont des enfants ont plus de risques de souffrir de ce genre de problèmes, mais ils peuvent toucher toutes les femmes.

La quantité d’œstrogènes qui stimule les canaux galactophores diminuant, les seins perdent de leur volume. Le tissu conjonctif qui soutient les seins se réduit également. Cette perte de soutien contribue aux changements de la forme des seins. Le tissu fibreux est remplacé par de la graisse, rendant les seins moins fermes.

Les modifications liées à l’âge n’influencent en rien le plaisir sexuel. Cependant, la sécheresse vaginale après la ménopause peut provoquer des douleurs pendant l’activité sexuelle, et certaines femmes ressentent une perte de la libido.