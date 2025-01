Torsion d’annexe

Lorsqu’un ovaire se tord, la femme ressent une douleur soudaine et aiguë dans la zone pelvienne. Cette douleur s’accompagne généralement de nausées et de vomissements. Avant la douleur soudaine, la femme peut ressentir une douleur intermittente de type crampes pendant plusieurs jours ou parfois même pendant plusieurs semaines. Cette douleur peut survenir parce que l’ovaire se tord et se détord de façon répétée. L’abdomen peut être sensible au toucher.

La douleur peut être ressentie d’un seul côté ou être diffuse dans toute la région pelvienne.

Certaines femmes ont de la fièvre ou un rythme cardiaque rapide.