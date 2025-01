Présentation de diverses anomalies gynécologiques

Baylor College of Medicine

Les excroissances gynécologiques non cancéreuses (bénignes) comprennent les kystes, les polypes et les fibromes (léiomyomes). Ces excroissances peuvent se développer sur la vulve ou dans le vagin, l’utérus ou les ovaires. La vulve est constituée des lèvres et d’autres tissus autour de l’orifice vaginal.

Anatomie des organes reproducteurs externes de la femme

Anatomie des organes reproducteurs internes de la femme

Les kystes sont des poches fermées, séparées des tissus qui les entourent. Ils contiennent souvent du liquide, du sang ou parfois des matières solides. Les kystes qui surviennent fréquemment dans les organes génitaux chez la femme sont les suivants :

Occasionnellement, les kystes ou les tumeurs présents dans un ovaire peuvent entraîner une torsion ovarienne, aussi appelée torsion d’annexe.

Dans de rares cas, certaines excroissances gynécologiques deviennent cancéreuses.

D’autres anomalies gynécologiques comprennent les suivantes :