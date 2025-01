Kyste des glandes de Skene

La plupart des kystes des glandes de Skene font moins de 1 centimètre de diamètre environ et ne causent pas de symptômes. Certains kystes sont plus gros et provoquent des douleurs lors des rapports sexuels. Parfois, les kystes provoquent des douleurs lors de la miction. Si un kyste est très volumineux, il peut bloquer le flux urinaire dans l’urètre. Dans ce cas, les premiers symptômes peuvent être un début de miction hésitant, un écoulement à la fin de la miction et une rétention urinaire. Si une infection des voies urinaires se développe, la femme peut ressentir un besoin fréquent et urgent d’uriner et, parfois, une miction douloureuse.

Il est très rare que les kystes des glandes de Skene s’infectent et qu’un abcès se forme. Les abcès sont sensibles au toucher, douloureux et enflés. La peau au-dessus des canaux semble rouge. La plupart des femmes n’ont pas de fièvre.