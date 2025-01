Kyste des glandes de Bartholin et abcès des glandes de Bartholin

La plupart des kystes des glandes de Bartholin ne causent pas de symptômes. La femme peut remarquer un nodule indolore près de l’ouverture du vagin, donnant à la vulve un aspect inégal.

Si les kystes grossissent, ils peuvent provoquer une irritation et une pression et/ou une douleur. Ils peuvent gêner la position assise, la marche ou les rapports sexuels.

Si le kyste s’infecte (formant un abcès), il provoque une douleur intense et, parfois, de la fièvre. Les abcès sont sensibles au toucher. La peau au-dessus des canaux semble rouge.

La peau et les tissus sous-cutanés recouvrant l’abcès peuvent s’infecter. L’infection porte le nom de cellulite. Si une cellulite se développe, la zone touchée apparaît rouge et sensible, et les femmes peuvent avoir des pertes vaginales.