La sténose urétrale est une cicatrisation qui restreint l’urètre.

Une sténose urétrale peut être :

Présente à la naissance

Se développer après une infection ou une lésion

Une sténose urétrale est le plus souvent la conséquence de lésions antérieures. Une infection antérieure, telle qu’une infection sexuellement transmissible, est maintenant une cause rare. Souvent, cependant, aucune cause évidente ne peut être décelée.

Symptômes de la sténose urétrale Un léger rétrécissement de l’urètre entraîne généralement un jet urinaire moins puissant ou un double jet. Les sténoses sévères peuvent obstruer complètement le flux d’urine. La pression augmente en arrière de la sténose et peut entraîner la formation de prolongements de l’urètre dans les tissus adjacents (diverticules). Par la réduction de la fréquence et de l’efficacité des mictions, les sténoses entraînent souvent des infections des voies urinaires.

Diagnostic de la sténose urétrale Urétrographie rétrograde

Cystoscopie Les urologues (médecins spécialisés dans le diagnostic et le traitement des troubles des voies urinaires et du système reproducteur masculin) diagnostiquent une sténose à l’aide d’une radiographie après l’insertion d’un produit de contraste radio-opaque dans l’urètre (urétographie rétrograde) ou en regardant directement dans l’urètre au moyen d’une sonde souple à fibres optiques (cystoscopie), insérée après administration d’un lubrifiant contenant un anesthésique local.