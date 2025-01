Phimosis et paraphimosis

Le phimosis provoque un resserrement du prépuce qui empêche la découverte du gland (l’extrémité en forme de cône du pénis). Cette situation est normale chez les nourrissons ou les enfants et se résout d’elle-même, généralement vers l’âge de 5 ans environ, sans besoin de traitement. Chez les personnes âgées, le phimosis peut être provoqué par une irritation prolongée ou une inflammation récidivante du gland et du prépuce (balanoposthite). Un prépuce trop serré peut gêner la miction et l’activité sexuelle ; il peut aussi augmenter le risque d’infections urinaires.

Phimosis Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Le traitement habituel est la circoncision. Cependant, chez les enfants, l’application d’une crème à base de corticoïdes 2 ou 3 fois par jour et un léger étirement périodique du prépuce sont parfois efficaces et évitent aux enfants une circoncision. La crème peut être utilisée pendant une période maximale de 3 mois.