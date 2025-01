Vitamine E et/ou para-aminobenzoate de potassium

Injections pour réduire le tissu cicatriciel

Traitements aux ultrasons

Dispositifs de traction externes (pour redresser le pénis)

Aucun traitement n’est requis pour une courbure de moindre importance qui ne compromet pas la fonction sexuelle. La maladie de La Peyronie peut s’améliorer d’elle-même en quelques mois sans traitement.

Il est possible d’administrer par voie orale de la vitamine E, qui favorise la réparation des plaies et diminue la formation de cicatrices. Le para-aminobenzoate de potassium peut être également administré par voie orale mais cause parfois des douleurs gastriques ou des problèmes digestifs ; plusieurs comprimés doivent être pris chaque jour.

Des corticoïdes, du vérapamil ou de la collagénase de Clostridium histolyticum (collagénase) peuvent être injectés dans le tissu cicatriciel pour le désagréger et diminuer l’inflammation et le tissu cicatriciel.

Les traitements par ultrasons peuvent stimuler la circulation sanguine, ce qui peut prévenir une aggravation du phénomène cicatriciel.

La radiothérapie peut atténuer la douleur, mais les radiations aggravent souvent la lésion tissulaire.

Le recours à la chirurgie n’est pas recommandé, à moins que la maladie n’ait progressé jusqu’à ce que l’incurvation soit devenue trop importante pour permettre l’activité sexuelle. La chirurgie de plicature du pénis utilise des sutures sous la peau pour resserrer ou raccourcir le côté opposé du pénis, ce qui entraîne un redressement partiel ou complet. La chirurgie visant à retirer le tissu cicatriciel raccourcit le pénis et peut aggraver la maladie ou entraîner une dysfonction érectile, mais elle peut être utilisée si la courbure est sévère chez les patients ayant des érections fortes. Chez les patients présentant une dysfonction érectile à l’inclusion, une prothèse pénienne peut être implantée pour traiter simultanément la dysfonction érectile et redresser le pénis.

Parfois, le médecin recommande de porter un dispositif qui étire le pénis (ce que l’on appelle traction externe) pour le redresser.