Épididymite et orchiépididymite

L’épididymite est l’inflammation de l’épididyme (le canal enroulé situé en haut des testicules qui fournit l’espace et le milieu nécessaires à la maturation du sperme) et l’orchiépididymite est une inflammation de l’épididyme et du testicule.

Les hommes peuvent présenter une tuméfaction et une sensibilité ou une douleur.

L’épididymite et l’orchiépididymite sont diagnostiquées par un examen clinique, une analyse d’urine et parfois une échographie Doppler.

Le traitement inclut des antibiotiques administrés par voie orale, l’alitement, des antalgiques et une poche de glace appliquée sur le scrotum. L’épididymite et l’orchiépididymite sont généralement dues à une infection bactérienne. L’infection peut être provoquée par une intervention chirurgicale, l’introduction d’un cathéter dans la vessie ou la diffusion d’une infection présente dans les voies urinaires. Parfois, la cause est une infection sexuellement transmissible. Des causes rares incluent les infections par certains virus ou champignons. L’épididyme Vidéo Parfois, aucune infection n’est présente. Dans de tels cas, les médecins pensent que l’écoulement inverse d’urine dans l’épididyme enflamme l’épididyme, peut-être en raison d’efforts violents (par ex., lorsque les hommes soulèvent un objet très lourd). Symptômes de l’épididymite et de l’orchiépididymite Les symptômes de l’épididymite et de l’orchiépididymite comprennent : Tuméfaction et sensibilité au toucher dans la zone affectée

Liquide autour des testicules (hydrocèle)

Fièvre (parfois) La douleur peut devenir intense et continue. Si la cause est une infection sexuellement transmissible, un écoulement peut être présent. Rarement, un abcès (accumulation de pus) se développe sur le scrotum, où se forme une tuméfaction molle. Diagnostic de l’épididymite et de l’orchiépididymite Examen clinique

Analyse d’urine L’épididymite et l’orchiépididymite sont diagnostiquées par un examen clinique et une analyse d’urine. Une échographie Doppler est parfois utilisée pour évaluer la circulation sanguine vers les testicules. Si une infection sexuellement transmissible est la cause suspectée, le médecin peut prélever un échantillon urétral pour dépister une gonorrhée ou une chlamydia. Traitement de l’épididymite et de l’orchiépididymite Antibiotiques

Mesures pour soulager la douleur L’épididymite et l’orchiépididymite sont en général traitées avec des antibiotiques administrés par voie orale, des antalgiques et une poche de glace appliquée sur le scrotum. L’immobilisation du scrotum avec un suspensoir diminue la douleur provoquée par les petites secousses répétées. Les abcès nécessitent en général un drainage chirurgical.