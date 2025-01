Abcès de la prostate

Antibiotiques

Drainage du pus

Le traitement comprend des antibiotiques (par exemple, ciprofloxacine ou triméthoprime/sulfaméthoxazole) et le drainage du pus de l’abcès. Pour drainer le pus, le médecin peut utiliser deux méthodes. L’une consiste à rentrer un instrument dans l’urètre, puis à percer et drainer l’abcès. L’autre consiste à utiliser une aiguille creuse insérée dans la zone entre le scrotum et l’anus (périnée) pour aspirer le pus avec l’aiguille.