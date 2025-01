Présentation de la fonction sexuelle et de la dysfonction sexuelle chez les hommes

L’activité sexuelle normale est le fruit d’une interaction complexe entre l’esprit et le corps. Les systèmes nerveux et endocriniens (hormonaux), ainsi que l’appareil circulatoire s’associent à l’esprit pour donner une réponse sexuelle. Chez les hommes, la réponse sexuelle est sous le contrôle d’un équilibre délicat entre tous les composants de ces systèmes.

Le désir (également appelé excitation sexuelle ou libido) est la volonté d’avoir un rapport sexuel. Il est stimulé par les pensées, les mots, la vue, l’odorat ou le toucher. Le désir conduit au premier stade de la réponse sexuelle, l’excitation.

Il s’ensuit une excitation, ou stimulation sexuelle. Pendant l’excitation, le cerveau envoie des signaux nerveux dans la moelle épinière jusqu’au pénis. Les artères qui apportent le sang aux tissus érectiles (corps caverneux et corps spongieux) répondent à ces signaux en se dilatant (relaxation et dilatation). Il en résulte une importante augmentation du débit sanguin en direction des structures érectiles du pénis, qui se remplissent de sang et augmentent donc de volume. Cette expansion exerce une pression qui comprime les veines qui sont normalement responsables du drainage, retarde l’écoulement du sang vers l’organisme et élève la tension artérielle dans le pénis. Cette augmentation de la tension dans le pénis entraîne la rigidité et l’érection. La tension musculaire monte également dans tout l’organisme.

À la phase de plateau, l’excitation et la tension musculaire s’intensifient.

L’orgasme correspond au pic ou à l’acmé de l’excitation sexuelle. Au moment de l’orgasme, la tension musculaire s’élève encore dans tout l’organisme, les muscles pelviens se contractent avant l’éjaculation.

L’éjaculation se produit lorsque les nerfs stimulent les contractions musculaires dans les organes reproducteurs masculins : vésicules séminales, prostate et canaux épididymaires et déférents. Ces contractions poussent le sperme dans l’urètre. La contraction des muscles situés autour de l’urètre pousse le sperme davantage hors du pénis. Le col vésical se contracte également, empêchant le sperme de refluer vers la vessie.

Organes reproducteurs masculins

Bien que l’éjaculation et l’orgasme se produisent généralement de manière simultanée, ils restent deux événements séparés. Rarement, l’éjaculation peut se produire sans orgasme. De même, l’orgasme peut avoir lieu sans éjaculation, surtout avant la puberté, ou comme effets secondaires de certains médicaments (tels que certains antidépresseurs) ou après une intervention chirurgicale (telle que l’ablation du côlon ou de la prostate). L’orgasme est généralement très agréable.

L’organisme revient ensuite à un état de non-excitation. Une fois l’éjaculation terminée ou après un orgasme, les artères péniennes se resserrent et le muscle lisse des corps caverneux et des corps spongieux se contracte, ce qui diminue l’arrivée de sang et augmente sa sortie, de telle sorte que le pénis redevient flasque (détumescence). Après l’orgasme, les hommes ne peuvent pas avoir de nouvelle érection immédiatement (période réfractaire), il leur faut attendre environ 20 minutes, un peu moins chez les hommes jeunes, un peu plus chez les hommes d’âge mûr. L’intervalle entre deux érections augmente avec l’âge.