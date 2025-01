L’incapacité à éjaculer (anéjaculation) est généralement provoquée par l’incapacité à atteindre l’orgasme (anorgasmie). Elle fait généralement partie de la dysfonction érectile. (Voir aussi Présentation de la fonction sexuelle et de la dysfonction sexuelle chez les hommes. Voir Éjaculation précoce et éjaculation rétrograde.)

La cause est généralement une chirurgie de la prostate car

Les nerfs entre la moelle épinière et le pénis peuvent être endommagés au cours de la chirurgie pelvienne.

L’ablation de la prostate et des vésicules séminales pendant la chirurgie du cancer de la prostate élimine la capacité à produire du sperme (ces glandes sont impliquées dans la production du sperme).

D’autres affections pouvant altérer les nerfs du pénis, ainsi que certaines affections mentales et certains médicaments utilisés pour les traiter, peuvent également affecter la capacité à éjaculer.

L’éjaculation rétrograde peut parfois entraîner une absence de sperme visible.

Selon la cause, l’anéjaculation peut survenir avec ou sans orgasme. Les médecins basent leur diagnostic d’anéjaculation sur les symptômes, les résultats d’un examen et, si l’orgasme est possible, une analyse d’urine. L’absence de sperme dans l’échantillon d’urine obtenu après un orgasme indique une anéjaculation, tandis que la présence d’une quantité importante de sperme indique une éjaculation rétrograde.

Le traitement de l’anéjaculation dépend de la cause et peut inclure l’arrêt des médicaments pouvant causer le problème, une psychothérapie ou une aide au déclenchement de l’éjaculation grâce à des médicaments oraux tels que la pseudo-éphédrine et/ou l’imipramine. Si l’objectif du traitement est d’obtenir du sperme en vue d’une insémination, l’homme peut utiliser un vibrateur pénien ou son médecin peut appliquer un signal électrique dans le rectum pour activer les nerfs responsables de l’éjaculation (traitement par électro-éjaculation). Il n’existe aucun traitement lorsque l’anéjaculation est due à l’ablation de la prostate et des vésicules séminales. Chez les patients stériles qui ne peuvent pas produire de sperme, les spermatozoïdes peuvent être directement extraits des testicules et utilisés pour la reproduction assistée, comme la fécondation in vitro (FIV) ou l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes.