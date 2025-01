Baisse de la libido chez l’homme

La baisse de la libido est une diminution du désir sexuel.

Des causes probables incluent des facteurs psychologiques (tels que la dépression, l’anxiété ou des problèmes relationnels), des médicaments et de faibles taux sanguins de testostérone (hypogonadisme).

En fonction de la cause, les médecins peuvent suggérer un accompagnement psychologique, prescrire un médicament différent ou recommander un traitement substitutif par la testostérone.

(Voir aussi Présentation de la fonction sexuelle et de la dysfonction sexuelle chez les hommes.)

Le désir sexuel (libido) est très variable d’un homme à l’autre et peut baisser temporairement lors de périodes de fatigue ou d’angoisse. La libido a également tendance à diminuer progressivement avec l’âge. Une libido faible en permanence peut entraîner des tensions dans un couple.

Parfois, la libido est basse pendant toute la vie des hommes. Cela peut parfois provenir d’expériences sexuelles traumatiques au cours de l’enfance ou de l’inhibition volontaire des fantasmes. Le plus souvent, cependant, cette baisse apparaît après des années de désir sexuel normal. Les facteurs psychologiques, la dépression, l’anxiété et les problèmes relationnels, en sont bien souvent la cause.

Une maladie rénale chronique peut également diminuer la libido, tout comme les médicaments (tels que ceux utilisés pour traiter la dépression, l’anxiété ou le cancer de la prostate avancé) qui diminuent les taux sanguins de testostérone. Le déficit en testostérone (hypogonadisme) est très fréquent chez les hommes âgés.

Lorsque la libido diminue, les hommes pensent moins au sexe et ont moins de fantasmes, et ont des relations sexuelles moins fréquemment. Même s’ils sont stimulés sexuellement, par la vision, les mots ou le toucher, ils n’y trouvent pas d’intérêt. Les hommes avec une faible libido conservent souvent la capacité d’accomplir l’acte sexuel et peuvent parfois continuer à avoir des relations sexuelles uniquement pour satisfaire leur partenaire.

Une analyse de sang peut mesurer le taux de testostérone dans le sang. Le diagnostic d’un faible taux de testostérone (appelé hypogonadisme) est basé sur la description des symptômes et sur les faibles taux sanguins de testostérone. Il est important de noter que les taux de testostérone doivent être mesurés à la première heure le matin, avant 10 h. Le taux de testostérone est au plus haut tôt le matin et diminue au cours de la journée. Par conséquent, si la testostérone est mesurée en fin de matinée ou d’après-midi et si elle s’avère faible, il est difficile de déterminer si cela est simplement dû au moment de la journée ou à un véritable déficit en testostérone.