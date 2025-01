L’éjaculation rétrograde est l’éjaculation du sperme dans la vessie.

(Voir aussi Présentation de la fonction sexuelle et de la dysfonction sexuelle chez les hommes.)

Dans l’éjaculation rétrograde, la partie de la vessie qui se referme normalement pendant l’éjaculation (le col vésical) reste ouverte, entraînant le sperme en direction rétrograde, dans la vessie. Une des causes les plus fréquentes est la chirurgie de la prostate en raison d’une augmentation de volume de la prostate d’origine non cancéreuse. Les autres causes courantes d’éjaculation rétrograde sont : le diabète, les lésions de la moelle épinière, certains médicaments et certaines interventions chirurgicales (telles qu’une chirurgie abdominale ou pelvienne majeure).

Les hommes qui souffrent d’éjaculation rétrograde peuvent avoir des orgasmes. Cependant, l’éjaculation rétrograde diminue la quantité de liquide éjaculé par le pénis ; parfois, il n’y a pas d’émission de sperme. Ce phénomène est bénin, mais peut être cause de stérilité.

Les médecins posent le diagnostic d’éjaculation rétrograde s’ils retrouvent un nombre élevé de spermatozoïdes dans un échantillon d’urine prélevé peu après l’orgasme.