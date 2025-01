Deux techniques sont couramment utilisées pour traiter l’éjaculation précoce. Elles permettent également d’abaisser l’anxiété qui est souvent un facteur aggravant. Chaque technique entraîne les hommes à atteindre des hauts niveaux d’excitation sans éjaculer. Les deux techniques comprennent une auto-stimulation du pénis (lors de la masturbation) ou une stimulation par une partenaire jusqu’à ce que l’éjaculation devienne imminente. Lorsqu’elle est pratiquée avec une partenaire, la stimulation est d’abord faite manuellement et plus tard avant ou pendant les rapports sexuels.

Dans la technique « arrêt-démarrage », la stimulation est arrêtée. Avec la technique de compression, les hommes ou leur partenaire compriment pendant 10 à 20 secondes la partie du pénis où la tête (gland) rencontre les corps caverneux du pénis, ce qui empêche l’éjaculation et diminue la force de l’érection. Dans les deux techniques, la stimulation peut reprendre après environ 30 secondes. Avec une bonne pratique, plus de 95 % des hommes apprennent à retarder l’éjaculation de 5 à 10 minutes ou plus.