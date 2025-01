Puberté chez les garçons

Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University

La puberté est la période pendant laquelle les adolescents atteignent la pleine capacité de procréer et développent les caractéristiques de l’âge adulte, propres au sexe masculin ou féminin. Chez les garçons, la puberté survient en général entre 10 et 14 ans. Cependant, il n’est pas rare que la puberté commence plus tôt, dès l’âge de 9 ans, ou qu’elle continue jusqu’à l’âge de 16 ans.

À la puberté, les testicules augmentent la production de testostérone.

La testostérone entraîne la maturation des organes reproducteurs, le développement des muscles et des os, l’apparition d’une pilosité faciale et pubienne et la mue de la voix.

L’hypothalamus et l’hypophyse, situés dans le cerveau, initient le processus de la puberté. L’hypothalamus sécrète l’hormone de libération de l’hormone lutéinisante, qui stimule la glande pituitaire afin qu’elle sécrète l’hormone lutéinisante et l’hormone folliculostimulante. L’hormone lutéinisante entraîne la production de testostérone par les testicules. L’hormone folliculostimulante (associée à la testostérone) entraîne la production de spermatozoïdes par les testicules. La testostérone induit le développement des caractères sexuels secondaires, c’est-à-dire les caractéristiques du développement masculin (y compris des caractéristiques qui ne font pas partie du système reproducteur, comme l’apparition de la barbe et la mue de la voix).

Le développement sexuel s’effectue par étapes successives :

Développement du scrotum et des testicules

Allongement du pénis (entre environ 11 ans et demi et 13 ans)

Développement des vésicules séminales et de la prostate

Pousse des poils pubiens

Pousse des poils du visage et des aisselles (environ 2 ans après le début de la pousse des poils pubiens)

L’éjaculation devient possible (généralement à la mi-adolescence, entre environ 12 ans et demi et 14 ans)

La fertilité n’est atteinte qu’à un stade ultérieur de l’adolescence. L’augmentation du volume d’un ou des deux seins (gynécomastie) peut se produire chez les jeunes adolescents de sexe masculin, elle disparaît généralement en un an.