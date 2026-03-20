Ce que les parents doivent savoir sur la maladie de Kawasaki

La maladie de Kawasaki est une maladie auto-immune caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps. Elle survient le plus souvent chez des enfants âgés de moins de 5 ans. Elle est rare, mais sans traitement rapide, elle peut entraîner des complications graves. Les parents doivent connaître les signes et symptômes de la maladie de Kawasaki et savoir quand contacter un médecin. Voici les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées aux pédiatres au sujet de la maladie de Kawasaki.

Qui est à risque de contracter la maladie de Kawasaki ?

La plupart des enfants atteints de la maladie de Kawasaki sont âgés de moins de 5 ans. Dans de rares cas, des nourrissons de moins de 4 mois, des adolescents et des adultes peuvent développer la maladie. Les garçons sont légèrement plus touchés que les filles.

La cause de la maladie de Kawasaki n’est pas connue. Il existe probablement un certain nombre de déclencheurs, notamment des infections virales, qui conduisent l’organisme à créer un état inflammatoire à court terme très intense. Comme pour d’autres maladies auto-immunes, la génétique est probablement un facteur, mais son rôle exact reste inconnu.

Quels sont les signes de la maladie de Kawasaki ?

La maladie de Kawasaki présente plusieurs symptômes spécifiques. Dans certains cas, ces symptômes peuvent être confondus avec ceux d’autres affections plus fréquentes, comme la rougeole ou la scarlatine. Dans les formes typiques chez les enfants âgés de 2 à 6 ans, une fièvre supérieure à 38 °C (100,4 °F) pendant cinq jours ou plus est observée, associée à au moins quatre des cinq symptômes suivants :

Yeux rouges sans écoulement

Lèvres rouges, sèches et gercées et langue couleur fraise

Gonflement, rougeur ou couleur pourpre foncé, et, finalement, desquamation des mains et des pieds

Éruption cutanée rouge, pourpre ou brun-rougeâtre, en plaques sur le tronc

Ganglions lymphatiques gonflés et sensibles au niveau du cou

L’irritabilité extrême est souvent considérée comme un sixième symptôme recherché par les médecins. Lorsque les enfants sont très difficiles à consoler, même avec du réconfort comme un biberon, le fait d’être portés ou une distraction, cela peut être un signe de maladie de Kawasaki, en présence des symptômes mentionnés ci-dessus.

Chez les enfants de moins de 6 mois, le seul symptôme peut être une fièvre prolongée, ou les nourrissons peuvent ne présenter qu’un ou deux des signes les plus fréquents. Par ailleurs, il est important de noter que, chez l’enfant, il existe des causes de fièvre bien plus fréquentes que la maladie de Kawasaki ; ainsi, toute fièvre ne signifie pas qu’un enfant est atteint de la maladie de Kawasaki.

Pourquoi un traitement rapide est-il si important ?

L’inflammation qui définit la maladie de Kawasaki peut être particulièrement dangereuse si elle affecte les vaisseaux sanguins autour du cœur. En fait, la maladie de Kawasaki est la cause la plus fréquente de maladie des artères coronaires acquise chez les enfants. Un traitement rapide réduit considérablement le risque de maladie des artères coronaires.

Si les enfants ne sont pas traités, des troubles cardiaques peuvent survenir, généralement 1 à 4 semaines après le début de la maladie. Certains enfants développent le problème cardiaque le plus grave, une dilatation de la paroi d’une artère coronaire (anévrisme coronaire). Ces anévrismes peuvent se rompre ou provoquer la formation d’un caillot sanguin, induisant une crise cardiaque et une mort subite. Le traitement réduit considérablement le risque de complications cardiaques.

Le traitement standard de la maladie de Kawasaki est l’administration d’un mélange d’immunoglobulines par voie intraveineuse. Souvent, les patients se sentent mieux et la fièvre diminue après une seule perfusion. Les médecins se concentrent également sur le traitement de la fièvre et des autres symptômes et la prévention des anévrismes des artères coronaires.

Quand faut-il appeler un médecin ?

Chaque fois qu’un enfant a de la fièvre, il est important d’être vigilant. Si la fièvre dure depuis 5 jours, il est conseillé d’appeler le pédiatre de l’enfant. À ce stade, une infection virale reste la cause la plus probable (n’oubliez pas que la maladie de Kawasaki est rare et qu’elle présente généralement d’autres symptômes plus caractéristiques). Toutefois, après 5 jours de fièvre, dans la plupart des cas, le médecin recommandera de consulter un professionnel de santé. En général, les pédiatres connaissent très bien la maladie de Kawasaki. Ils sauront quels symptômes rechercher et pourront recommander les étapes suivantes.

Pour en savoir plus sur la maladie de Kawasaki, consultez la page des Manuels.