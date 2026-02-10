Nous le craignons tous, en particulier à cette période de l’année : vous ou un membre de votre famille avez peut-être entendu parler d’un « microbe intestinal ». Que ce soit via un mot de l’école ou de la crèche, un message d’un collègue ou un SMS d’un ami que vous venez de voir.

Dans ces cas, ce « microbe intestinal » pourrait faire référence à un certain nombre de maladies de l’estomac ou à une gastro-entérite. La gastro-entérite renvoie à une inflammation de l’estomac et des intestins, entraînant parfois des nausées, des vomissements et une diarrhée. Souvent, le microbe intestinal responsable de la gastro-entérite est le norovirus, un virus à ARN hautement contagieux.

Le norovirus est la cause de 19 à 21 millions de maladies en moyenne par an rien qu’aux États-Unis. N’importe qui peut contracter le norovirus, mais les enfants de moins de 5 ans et les adultes âgés de 65 ans ou plus sont particulièrement à risque. La plupart des infections surviennent dans les mois les plus froids de l’année. Il est important de comprendre certaines caractéristiques du virus afin de minimiser son impact et sa propagation à d’autres personnes. Voici ce que les patients et les parents doivent savoir.

Le norovirus est hautement contagieux.

Le norovirus est très contagieux. La plupart des infections se transmettent de personne à personne, en particulier par contact direct ou de manière indirecte par des selles ou des vomissements infectés.

Une quantité extrêmement faible de virus est suffisante pour infecter de nombreuses personnes, c’est pourquoi il est si contagieux. C’est également la raison pour laquelle il peut facilement provoquer des épidémies dans des endroits confinés, comme les bateaux de croisière, les crèches et les restaurants. Chaque année, environ 2 500 épidémies de norovirus sont signalées aux États-Unis.

Le norovirus ne provoque pas de symptômes pseudo-grippaux

Les personnes appellent parfois le norovirus la « grippe intestinale », mais ce n’est pas correct. Le norovirus provoque généralement des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. Les enfants ont tendance à présenter plus de vomissements que de diarrhées, alors que les adultes ont tendance à avoir plus de diarrhées. Les vomissements et la diarrhée peuvent entraîner une déshydratation, qui peut être sévère. Les symptômes débutent 1 à 2 jours après l’infection et durent 1 à 3 jours. Les personnes sont les plus contagieuses immédiatement après avoir développé des symptômes, et elles continuent à l’être pendant environ 48 heures après la disparition des symptômes. Lorsque vous retournez à l’école ou au travail, suivez toutes les règles et lavez-vous les mains soigneusement et régulièrement.

Les personnes présentent parfois de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, mais pas au même degré qu’en cas de grippe. De plus, le vaccin de la grippe ne protège pas les personnes contre le norovirus. Des symptômes comme une toux et une fièvre élevée peuvent indiquer que la maladie n’est pas due au norovirus.

Le norovirus peut être mortel

En moyenne, le norovirus provoque 900 décès chaque année aux États-Unis, principalement chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Les parents doivent être particulièrement attentifs aux symptômes des enfants, en particulier les nourrissons, car une déshydratation peut survenir plus rapidement chez eux. Toute personne dont le système immunitaire est affaibli doit également faire preuve de prudence.

Généralement, le seul traitement nécessaire en cas de gastro-entérite à norovirus est le repos et l’ingestion d’une quantité suffisante de liquide. Même les personnes qui vomissent doivent boire autant que possible. Cela aide de boire par petites gorgées fréquentes. Il est préférable de boire des liquides autres que de l’eau. Les boissons contenant des électrolytes ou le bouillon de poulet sont efficaces. Les boissons pour sportifs contiennent souvent plus de sucre que les solutions de réhydratation contenant du sel, donc elles ne sont pas idéales. Si vous ou un membre de votre famille commencez à présenter des symptômes de déshydratation (urine jaune foncé, intérieur de la bouche déshydraté), consultez immédiatement un médecin.

De nombreuses personnes ne consultent pas de médecin pour le norovirus. Comme il s’agit d’un virus, les antibiotiques ne sont pas nécessaires. Les médicaments antidiarrhéiques peuvent être utiles, mais les personnes doivent en parler avec leur médecin avant de les prendre.

Se laver les mains est votre meilleure défense

Vous laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau chaude est la mesure la plus importante que vous pouvez prendre pour prévenir la propagation du norovirus. Les désinfectants pour les mains ne tuent pas le norovirus. Vous laver les mains peut vous aider à éviter de contracter le norovirus. Si vous êtes déjà malade, le fait de vous laver les mains (en particulier après un passage aux toilettes et avant la préparation de la nourriture) peut contribuer à prévenir la propagation aux autres.

Si vous ou quelqu’un d’autre dans votre maison êtes infectés par le norovirus, gardez une distance autant que possible, lavez soigneusement les vêtements et les draps sales, et utilisez des nettoyants à base de chlore ou d’eau de Javel sur les plans de travail.

Il existe d’autres mesures importantes à prendre pour prévenir la propagation du norovirus. Elles comprennent d’avoir une bonne hygiène alimentaire, notamment en se lavant les mains avant de toucher les aliments, en lavant les couteaux et les planches à découper utilisés pour la viande crue avant tout contact avec d’autres aliments, en cuisant bien la viande et les œufs, et en mettant les restes rapidement au frigo après la cuisson. Il est également important d’éviter les aliments douteux, en particulier les huîtres et autres fruits de mer crus. Enfin, faites attention aux rappels d’aliments pour des achats que vous devrez peut-être jeter.