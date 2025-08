Notre organisme possède différents types de cellules sanguines. Les globules rouges transportent l’oxygène. Les plaquettes aident le sang à coaguler pour ralentir le saignement. Les globules blancs combattent les infections. Les plasmocytes sont un type particulier de globules blancs. Ils produisent des protéines appelées anticorps, qui trouvent et attaquent les cellules étrangères à l’origine de l’infection.

Le myélome multiple est un cancer des plasmocytes dans lequel ces plasmocytes anormaux se multiplient de façon incontrôlable dans la moelle osseuse, et parfois dans d’autres parties de l’organisme. Il s’agit du deuxième cancer sanguin le plus fréquent. L’âge moyen des personnes atteintes de myélome multiple est d’environ 70 ans. Ce cancer s’accompagne souvent de divers symptômes et complications, mais il existe des options thérapeutiques qui peuvent aider à ralentir sa croissance et à soulager les symptômes.

Les individus et les familles qui font face à un diagnostic de myélome multiple sont confrontés à l’incertitude et au stress. Voici les réponses à certaines des questions les plus fréquentes concernant le myélome multiple.

Quels sont les symptômes du myélome multiple ?

En général, seule 1 cellule sur 200 de notre moelle osseuse est un plasmocyte. Chez les personnes atteintes de myélome multiple, la majorité de la moelle osseuse est remplie de plasmocytes cancéreux. Comme la moelle osseuse est remplie de plasmocytes cancéreux, de nombreux problèmes peuvent survenir. Tout d’abord, ces cellules peuvent envahir les os adjacents, souvent dans le dos, ce qui peut provoquer des douleurs ainsi que des fractures à mesure que les os se détériorent.

Dans le même temps, le grand nombre de plasmocytes cancéreux peut produire des substances qui réduisent la production de certains types de cellules sanguines. Un nombre trop faible de globules rouges peut provoquer une anémie, entraînant une fatigue, une faiblesse, une pâleur et potentiellement des problèmes cardiaques. Un nombre trop faible de globules blancs peut affaiblir le système immunitaire et rendre les personnes touchées plus vulnérable aux infections, qu’elles soient mineures ou plus graves.

Souvent, les personnes auront également des problèmes de reins, car la dégradation des protéines et des anticorps peut entraîner des conséquences négatives. Les problèmes rénaux peuvent provoquer des nausées ainsi que des problèmes de miction.

Comment une personne sait-elle si elle est atteinte d’un myélome multiple ?

Dans certains cas, le myélome multiple peut être diagnostiqué avant que les personnes ne présentent des symptômes lorsque des analyses de laboratoire, souvent réalisées pour une autre raison, montrent des taux élevés de protéines, une présence de protéines dans les urines ou une perte osseuse.

Certaines personnes consultent un médecin pour une douleur au dos ou une douleur à l’os dans une autre partie du corps. Cependant, à d’autres moments, les complications inciteront les médecins à rechercher la cause, souvent par des analyses de laboratoire. Si une personne se sent fatiguée, le médecin peut l’identifier comme anémique et découvrir que l’anémie est due à un myélome multiple.

Comment le myélome multiple est-il traité ?

Si une personne ne présente pas de douleur ou d’autres symptômes, un traitement n’est pas toujours nécessaire. Pour les personnes nécessitant un traitement, il se compose généralement d’agents et d’autres médicaments pour arrêter la croissance du cancer, de médicaments pour renforcer les os et parfois d’une radiothérapie pour traiter les os douloureux. De plus en plus, les médecins donnent la priorité à des traitements plus spécifiques adaptés aux besoins de chaque personne.

La plupart de ces traitements ne font pas la distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules produisant des anticorps normaux, ce qui peut supprimer davantage le système immunitaire de la personne et la rendre plus vulnérable aux infections. De plus, les personnes touchées peuvent avoir besoin d’un traitement pour des complications telles qu’une anémie, des taux élevés de calcium dans le sang et des problèmes rénaux.

Il n’existe pas de traitement curatif, mais avec des soins appropriés et une prise en charge médicale constante, de nombreuses personnes atteintes de myélome multiple peuvent rester en vie plus de 10 ans après le diagnostic.

Pour les personnes atteintes de myélome multiple, il est important de surveiller les symptômes et de rester en contact étroit avec votre médecin au sujet des changements de votre état de santé et de vos symptômes, ainsi que de la possibilité d’utiliser des traitements émergents pour aider à contrôler la maladie.