Les vapeurs toxiques inhalées, telles que celles contenues dans la fumée de cigarette, peuvent entraîner le développement d’un emphysème, une maladie irréversible qui compromet la capacité des poumons à fonctionner correctement. L’emphysème est une maladie qui détruit les alvéoles et les conduits alvéolaires. Au fur et à mesure que les poumons perdent leur élasticité, les alvéoles se rompent, ce qui crée de larges espaces remplis d’air qui réduisent la surface nécessaire à l’organisme pour absorber l’oxygène et éliminer les déchets de dioxyde de carbone. Cela peut entraîner un essoufflement qui s’aggrave progressivement et entraîne des lésions pulmonaires et cardiaques.