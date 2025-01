Pendant la grossesse, le tube digestif du fœtus est tapissé d’une matière fécale vert foncé appelée méconium. In utero, un certain nombre de facteurs peuvent entraîner un mouvement accru des intestins et un relâchement du sphincter anal. Cela conduit à l’expulsion de méconium dans le liquide amniotique. Lorsque cela se produit, le liquide amniotique et le méconium se mélangent pour former un liquide verdâtre épais.